Un acertante de 'La Bonoloto' gana casi dos millones con un boleto validado en Girona

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este jueves, 13 de noviembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.196.186,50 euros al propietario de un boleto sellado en Girona.

En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Girona, situada en Ultonia, 14 - bajos 5, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Número 4 de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), en la Número 60 de Zaragoza y en la Número 402 de Madrid.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 34, 45, 25, 17, 32, 18. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.412.125,50 euros.