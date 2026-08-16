Un acertante gana más de 3,8 millones en el sorteo de La Bonoloto de este domingo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de la Bonoloto ha ganado este domingo más de 3,8 millones de euros al portar el único boleto premiado de Primera Categoría (seis aciertos).

En concreto, el boleto ha sido premiado con 3.861.117,69 euros y ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 16 de agosto, ha estado formada por los números 29, 8, 2, 17, 44, 31. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.359.391,50 euros.