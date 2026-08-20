Un acertante del sorteo de 'La Primitiva' de este jueves gana más de un millón de euros

Archivo - Empleados de la administración celebran que han vendido parte del número 58303 correspondiente al 'Segundo Premio’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2023, en Belorado, Burgos, Castilla y León (España). Hoy - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un acertante en Salamanca ha ganado un premio de más de un millón de euros en el sorteo de 'La Primitiva' que se ha celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuesta del Estado.

El premiado acertó en Primera Categoría (seis aciertos), y cobrará la cantidad total de 1.089.281,83 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, dicho boleto ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 20 de agosto, ha estado formada por los 37, 22, 20,45, 9 y 1. El número complementario es el 2, el reintegro el 9 y el Joker, 7223901. La recaudación ha ascendido a 9.439.691 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.300.000 euros.