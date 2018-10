ACNUR y Obra Social "la Caixa" inauguran hoy una exposición que reflexiona sobre lo que más importa a los refugiados

Publicado 26/02/2015 8:23:58 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid inaugurará hoy la exposición 'The most important thing. Retratos de una huida', una iniciativa de la Obra Social "la Caixa" y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que con imágenes del fotoperiodista Brian Sokol reflexiona sobre aquello que más importa para las personas refugiadas o desplazadas.

La muestra, de fotografías de gran formato, recoge retratos de personas que han tenido que huir de la guerra o la persecución en todo el mundo y se podrá visitar hasta el 31 de mayo en Madrid y, más adelante, en el espacio CaixaForum Palma.

Brian Sokol es un fotógrafo estadounidense dedicado a documentar las violaciones de los derechos humanos y las crisis humanitarias. Le ha sido concedida la beca Eddie Adams de la revista National Geographic y es uno de los fotógrafos seleccionados en PDN's 30 New and Emerging Photographers to Watch. Entre sus clientes se encuentran Time, The New York Times, The New Yorker, Geo, Stern y Ogilvy & Mather.

En esta ocasión, retrata una realidad que ha afectado en los últimos tres años a más de 14 millones de personas, forzadas a huir de su casa, en un tercio de los casos, para refugiarse en países vecinos. La mayoría, son víctimas de los conflictos en Siria, Sudán del Sur, Malí y República Centroafricana, país este donde se ha provocado ya el desplazamiento de más de 893.000 personas.

El recrudencimiento de la violencia en República Centroafricana además, ha provocado nuevos desplazamientos y el ACNUR estima que sólo desde enero, unas 30.000 personas han tenido que dejar atrás sus hogares. "La nueva oleada de violencia está relacionada en gran medida con la trashumancia estacional del ganado y los enfrentamientos entre pastores y las poblaciones agrícolas locales y las milicias antibalaka", explica el Alto Comisionado.