Acusaciones rebajan de 20 a 15 años las peticiones de pena a los acusados del homicidio de Santi Coca y absuelven a uno

Los acusados aseguran que no agredieron a la víctima y sus defensas piden su absolución



SAN SEBASTIÁN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Gipuzkoa, la acusación particular de la familia de Santi Coca y la acusación popular, que ejerce el Ayuntamiento de San Sebastián, han rebajado de 20 a 15 años la petición de pena para cuatro de los cinco procesados acusados del homicidio, con agravante de abuso de superioridad, del joven donostiarra de 17 años, fallecido tras recibir una paliza en el exterior de una discoteca de la capital guipuzcoana el 26 de abril de 2019, y han absuelto al quinto procesado.

Inicialmente, las acusaciones particular y la Fiscalía solicitaron una petición de 20 años de cárcel para los cinco acusados, por asesinato, mientras que el Consistorio donostiarra solicitó 15 años para cada uno de ellos.

La novena jornada del juicio con jurado por la muerte de Coca en la Audiencia de Gipuzkoa ha comenzado hacia las diez menos cuarto de este miércoles con las declaraciones de los cinco acusados, que únicamente han contestado a las preguntas de sus defensas y del jurado.

A continuación, todas las acusaciones han modificado sus conclusiones provisionales, han retirado los cargos contra uno de los procesados, el que según sus propias palabras "más lejos" del lugar de los hechos se encontraba "hablando con una chica que conoció esa noche en la discoteca".

El joven absuelto, que tenía 18 años cuando sucedió todo, ha abandonado su posición de acusado y ha acudido al público para abrazarse a algunos de sus familiares.

El resto de acusados han relatado que acudieron de Irun a San Sebastián la noche del 25 de abril de 2019 para salir de fiesta. Tres de ellos fueron primero a una discoteca, pero como uno no tenía carnet acudieron caminando por el paseo de La Concha hacia otra donde se encontraron con otros conocidos de Irun. Todos acabaron la noche de fiesta en este último local, junto al que tuvo lugar la muerte de Santi Coca.

Uno de los acusados ha reiterado que fue Coca el que golpeó primero al acusado que se encuentra prófugo, conocido como 'el argelino', el cual "le respondió muy fuerte". Según ha relatado, él intentó separarle, cuando Coca estaba ya en el suelo, y, posteriormente, supo que ambos "se conocían de redes sociales". Además, ha indicado que en prisión 'el argelino' le contó que "había sido él" el responsable de la muerte de Coca y que "envió una carta".

También ha asegurado que intentó llamar a una ambulancia pero no tenía batería en el móvil, por lo que llamó otro de sus amigos y que en todo momento se quedó en el lugar "tranquilo" esperando a la ambulancia. "Fue una desgracia, nadie pensaba que esto pudiera pasar", ha señalado el joven.

Otro de los acusados ha añadido que cuando observó el tumulto "intentó evitar problemas", para lo cual "la mejor manera es dialogando". Así, ha señalado que se agachó para separar a 'el argelino' de Coca y e incluso recibió algún golpe en ese momento. "No nos esperábamos que nos metieran en prisión" preventiva, ha aseverado, para añadir que "ha sido muy duro".

Otro acusado, primo de uno de los anteriores, ha dicho que se acercó a la gente que "se estaban pegando" cuando vio a su familiar intentar "separar" al acusado prófugo, que "se puso muy violento", de Coca, ya que se dio cuenta que "solo no podía con él". "Nunca agredí a Coca", ha aseverado, para incidir en que si intervino fue "para intentar impedir que le pegaran" a la víctima.

El acusado absuelto ha relatado que estaba hablando con una joven que conoció esa noche en la discoteca cuando escuchó "gritos de una mujer" y "el ambiente ya no era normal". Además, ha señalado que se enteró "a la semana, leyendo un periódico" cuando se encontraba en prisión preventiva "del incidente del cigarro", que ocurrió antes de los hechos, cuando uno de los acusados quitó a un amigo del hermano de Coca, al que le había pedido un cigarro que le negó, el paquete de tabaco.

"Yo no tenía absolutamente nada con nadie", ha afirmado, para añadir que "en todo momento he intentado colaborar para demostrar que yo no estaba allí". Así ha señalado que su familia intentó contratar a alguien que pudiera mejorar la calidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para ello.

El último de los acusados, el que quitó el paquete de tabaco a uno de los amigos del hermano de Santi Coca, ha asegurado que le ofreció "dos euros" por un cigarro que pidió "educadamente", y ante la negativa cogió el paquete como una "broma", pero luego fue a devolverlo. Según ha señalado, entonces vio al acusado huido "dando puños y a alguien en el suelo". También ha recordado que vio la cara de Santi Coca "en el periódico" días después de que este muriera.

Asimismo, ha defendido su colaboración con los agentes de la Ertzaintza cuando le pidieron que se identificara y ha indicado que 'el argelino' de dijo en el coche de la Ertzaintza tras su detención que "había pegado a un chico" y "se guardó la cadena de oro que llevaba y que dijo le había regalado su madre en un doble fondo" del abrigo. El viernes a partir de las 13.30 horas las partes podrán dirigirse al jurado que está previsto comience a deliberar el lunes.

El Ministerio Fiscal ha modificado sus conclusiones iniciales y pide ahora 15 años de prisión, el lugar de los 20 que pidió inicialmente, para cuatro de los cinco acusados por homicidio, con agravante de superioriodad, y dos leves de lesiones.

Asimismo, solicita que se les prohíba vivir en San Sebastián durante diez años adicionales a la condena, así como acercarse a la casa de los familiares de coca o sus trabajos durante el mismo tiempo, y solicita una indemnización, por parte de los acusados, de 500.000 euros para cada uno de los progenitores de Coca y de 300.000 para el hermano de la víctima. Además, ha absuelto a uno de los acusados.

La acusación particular también ha reducido las penas solicitadas de 20 a 15 y ha absuelto a uno de los acusados y la popular mantiene su petición de 15 años de prisión y también ha retirado los cargos contra este joven. Por su parte, las defensas de los acusados han solicitado que se les absuelva dada, además, la "insuficiencia probatoria".