AEMET activa un aviso especial por nevadas en el centro, norte y este peninsular desde el domingo hasta el martes

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido este sábado el aviso especial de fenómenos adversos, en el que advierte de un episodio de nevadas en cotas bajas que afectará al centro, norte y este peninsular entre el domingo 4 y el martes 6 de enero, con una probabilidad media de entre el 40 y el 70%.

Según la AEMET, la situación viene determinada por la aproximación de la borrasca fría aislada Francis al golfo de Cádiz, que transporta una masa de aire subtropical templado y húmedo sobre el cuadrante suroeste peninsular.

Al mismo tiempo, una baja estacionaria en Escandinavia y las altas presiones en el Atlántico norte favorecerán la llegada de una masa muy fría de origen ártico sobre la Península a partir de las últimas horas de hoy, estableciendo un pasillo de vientos del norte.

EVOLUCIÓN ENTRE SÁBADO Y DOMINGO

Este sábado, 3 de enero, se espera que, con el acercamiento de 'Francis', las precipitaciones empiecen a afectar al extremo suroeste peninsular, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes.

El domingo 4, con el desplazamiento de la borrasca hacia el Mediterráneo y la intensificación del flujo húmedo de componente este, las precipitaciones más intensas se prevén en los tercios sur y sudeste, pudiéndose superar los 80 mm en 12 horas en el área del Estrecho, la provincia de Málaga y el entorno del cabo de la Nao.

DESPLOME DE LA COTA DE NIEVE

La penetración de la masa ártica por el norte provocará un desplome de la cota de nieve, con nevadas localmente moderadas a cualquier altitud en puntos de la cordillera Cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte, sistema Central y cara norte de Pirineos, extendiéndose al final del domingo hacia la Ibérica sur.

Aunque existe incertidumbre sobre la cobertura espacial e intensidad, la AEMET señala que el lunes 5 de enero se alcanzará previsiblemente el punto álgido del episodio, con nevadas más significativas en áreas de interior de la mitad este peninsular durante la primera mitad del día, prácticamente a cualquier cota, y nevadas débiles en zonas bajas del centro.

El lunes, el progresivo role del viento a componente norte sobre la fachada cantábrica ocasionará una intensificación de las nevadas a partir de mediodía, con cotas en torno a 400-600 metros, y espesores que podrían alcanzar localmente los 5 centímetros en el sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana y en el entorno de las sierras prelitorales catalanas y de Pirineos.

El martes 6, el escenario más probable indica que la borrasca Francis tenderá a debilitarse al desplazarse hacia el Mediterráneo central, con remisión de las nevadas a primeras horas en el tercio este y cuadrante sudeste, aunque se mantendrán en áreas de la vertiente cantábrica con cota de nieve en ascenso durante la tarde.

TEMPERATURAS Y RECOMENDACIONES

Con la entrada de la masa de origen ártico se producirá en los próximos días un descenso notable de las temperaturas, tanto máximas como mínimas, con heladas generalizadas en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y el martes 6, moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en los principales sistemas montañosos, especialmente en el área pirenaica.

Debido a la incertidumbre sobre la evolución de la situación y el impacto potencial en actividades al aire libre, la AEMET recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones de los pronósticos oficiales en los próximos días.