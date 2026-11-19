COP31. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha defendido este jueves que las decisiones sobre adaptación y mitigación del cambio climático se basen en la evidencia científica y ha advertido de que retrasar los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) supondría una "mala noticia", ya que estos documentos recopilan el conocimiento más avanzado sobre el calentamiento global.

"Nuestra postura como científicos es que las tomas de decisiones en materia de adaptación y mitigación del cambio climático deben basarse en los estudios y evidencias científicas y, en un contexto en el que los fenómenos meteorológicos adversos son más frecuentes y adversos, un retraso en la publicación de los informes del IPCC supone una mala noticia, pues recopilan el saber más avanzado en materia de cambio climático y sus bases físicas", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Una disputa en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) amenaza con retrasar tres informes del IPCC que deben aportar la base científica para el balance mundial de la acción climática de 2028.

Según las fuentes citadas por Bloomberg, cuya información recoge Europa Press, Rusia, India y Arabia Saudí se oponen a que estén listos para esa evaluación, mientras que Kenia, respaldada por China, pide más tiempo y recursos para garantizar la participación de científicos de países en desarrollo. La Unión Europea (UE), los pequeños Estados insulares y gran parte de los demás países defienden avanzar sin demoras.

De acuerdo con esa información, los negociadores intentan acercar posiciones antes de la reunión del IPCC de diciembre, en la que deben aprobarse el calendario y el presupuesto del organismo. Sin este último, sus trabajos tendrían que detenerse.

El desacuerdo pone en riesgo que la evaluación climática de 2028 cuente a tiempo con esos informes y amenaza con restar atención a otras prioridades de la cumbre, como la financiación para la adaptación y la electrificación de la economía. Científicos y representantes europeos advierten de que la disputa debilita el papel de la ciencia como referencia compartida para orientar la acción climática.

"PRETEXTO PARA EL ABUSO"

Por su parte, Jan Wilkens, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales en Hamburgo y autor del estudio sobre clima y migración de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y MedECC presentado este lunes en el Pabellón Mediterráneo de la COP31, ha advertido de que "la crítica legítima no puede convertirse en un pretexto para el abuso".

"La crítica siempre es importante, y el IPCC debe tomarse en serio la acusación de que los científicos del Sur Global y los conocimientos indígenas han estado infrarrepresentados. Pero la crítica legítima no puede convertirse en un pretexto para el abuso: cuando los Estados productores de petróleo la invocan principalmente para retrasar conclusiones incómodas, socavan la misma causa que dicen defender. El IPCC debe abrirse a estas voces y, al mismo tiempo, proteger la ciencia climática de las injerencias políticas", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

"RALENTIZAR TODAVÍA MÁS LA ACCIÓN CLIMÁTICA"

El meteorólogo de Meteored España José Miguel Viñas ha señalado, por su parte, que la publicación de los informes del IPCC sigue un cronograma preestablecido con años de antelación y que la última ronda ha sido la única cuya publicación "sufrió un retraso de casi dos años debido a la pandemia".

"En la COP31 algunos países están ofreciendo resistencia para que ahora en diciembre se avance, según lo previsto, en las tareas de los grupos de trabajo del séptimo informe del IPCC. La urgencia con la que se quiere poner en marcha la descarbonización choca frontalmente con las políticas de algunos países que tienen grandes intereses en que sigan consumiéndose al ritmo actual o mayor combustibles fósiles. Si esos países consiguen hacer la pinza, se ralentizaría todavía más la acción climática", ha lamentado en declaraciones a Europa Press.