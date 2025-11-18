AEMET alerta de nevadas este jueves y viernes en tercio norte, por debajo de 600 metros, y máximas de menos de 10ºC

Archivo - Un hombre pasea a su perro en un parque cubierto de nieve, a 18 de enero de 2023, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por nevadas por debajo de los 600 metros para el tercio norte peninsular que se extenderá desde el jueves hasta última hora del viernes. De forma paralela, se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10ºC en amplias zonas de la Península.

A partir de este miércoles, una masa de aire de origen ártico penetrará en la Península y Baleares y provocará un episodio invernal, que dejará un descenso térmico y nevadas en el tercio norte peninsular, que serán especialmente significativas en la fachada cantábrica.

Además, se establecerá un flujo húmedo de componente norte con gran recorrido marítimo en el Cantábrico que dará lugar a precipitaciones moderadas y persistentes, sobre todo durante la segunda mitad del día. De acuerdo con AEMET, estas precipitaciones caerán en forma de nieve a partir de unos 900 y 1.200 metros. En este sentido, se superarán espesores de cinco centímetros en la cordillera Cantábrica y en la cara norte de Pirineos.

La AEMET señala que la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves a medida que entre la masa ártica hasta situarse por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular. Allí se registrarán nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte.

El organismo estatal ha incidido en que las nevadas serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular localmente más de 20 centímetros en 24 horas. Aún así, el momento álgido del episodio llegará más tarde, entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21. En estos momentos, la cota de nieve se situará alrededor de los 300 y 400 metros en el Cantábrico oriental y alto Ebro, aunque no se descarta que se desplomen de manera adicional localmente.

AEMET ha advertido de que el impacto podrá ser significativo en esta zona y que hay posibilidades de que la situación dé lugar a acumulaciones de más de tres a cinco centímetros, por lo que podrían afectar a vías de comunicación importantes. Más allá de ello, el organismo estatal ha señalado que el viernes podrían acumularse otra vez más de 10 a 20 centímetros en puntos de montaña del tercio norte peninsular.

De forma menos significativa, las nevadas durante este episodio también afectarán a los sistemas Ibérico y Central y también podrían registrarse en el prepirineo catalán. En lo que respecta a las temperaturas, el descenso moderado de los valores térmicos se generalizará y podría ser localmente notable de forma local.

Así, se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10ºC en amplias zonas de la Península, a excepción del cuadrante suroeste y los litorales, donde serán ligeramente superiores. Asimismo, las heladas ganarán cobertura espacial, podrán ser fuertes en Pirineos y moderadas en el resto de entornos montañosos de la mitad norte y las Béticas. De forma paralela, serán débiles en otros puntos de interior, sobre todo en la meseta Norte.

A partir de la tarde del sábado, el escenario más probable según el aviso es el de que una masa de aire atlántica más cálida penetraría en el país. Con ello se iniciaría un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.