AEMET avanza que el área mediterránea será la única zona de España donde lloverá esta será la normal para octubre

Archivo - Dos personas se refugian de la lluvia con paraguas en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiempo será en líneas generales estable durante lo que resta semana, aunque todavía podrán producirse precipitaciones en el área mediterránea y tormentas, sobre todo en zonas de montaña, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero serán más altas de lo normal en el oeste de la Península y en torno a los valores normales para esta época del año en el resto del país.

Del Campo ha señalado que lo más destacable de este miércoles serán los chubascos localmente fuertes que todavía se pueden producir en el norte de Cataluña, especialemente en los Pirineos. A su vez, también se podrán registrar lluvias en otras zonas de montaña, sobre todo del este peninsular. En el resto del país, los cielos estarán poco nubosos, pero habrá bancos de niebla matinales en zonas de interior del norte y del este de la Península.

En Galicia, sobre todo en Lugo, estas nieblas podrán ser densas y persistentes. Este día, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y serán altas en el oeste peninsular. Por ejemplo, en Ourense se rozarán los 32ºC, al igual que en Sevilla y Córdoba.

El jueves y el viernes serán de nuevo jornadas con tiempo estable, de acuerdo con el portavoz de AEMET. Aún así, habrá probabilidades de chubascos en el área mediterránea peninsular, así como en Baleares y en zonas de montaña del interior peninsular. Allí, además, estas lluvias podrían ser localmente fuertes, sobre todo en puntos montañosos del centro, este y sur de la Península. En cambio, el tiempo estable predominará en el oeste peninsular, con temperaturas ligeramente más bajas, pero con ambiente más cálido para la época del año.

De esta manera, se superarán los 30ºC un día más en ciudades como Badajoz, Córdoba y Sevilla y se rondará ese valor térmico en el sur de Galicia. En Madrid se rozarán los 25ºC y en Salamanca y Zamora, los 27ºC. Durante estos dos días continuará la posibilidad de que se formen bancos de niebla en puntos del interior peninsular, sobre todo en el norte y en el este de la Península.

En lo que respecta al fin de semana, Del Campo ha señalado que el sábado tendrá tiempo estable, aunque a lo largo de la jornada llegará un frente hacia el noroeste de la Península que podrá dejar lluvias --débiles en general-- en Galicia. No se descarta que estas lluvias también se registren en puntos de Asturias y de la cordillera cantábrica. A su vez, también se podrían producir algunas precipitaciones débiles en la costa catalana.

Al margen de eso, el sábado se formarán bancos de niebla en el interior peninsular, sobre todo en los tercios norte y este, que serán localmente persistentes. En líneas generales, las temperaturas no experimentarán grandes cambios el sábado, pero subirán de forma notable en el Cantábrico por la llegada hasta allí de vientos de componente sur. De esta manera, se rondarán los 30ºC en Bilbao, al igual que en Badajoz, Ourense o Sevilla.

EL DOMINGO HABRÁ LLUVIAS EN GALICIA Y COMUNIDADES CANTÁBRICAS

El portavoz de AEMET ha avanzado un aumento de la incertidumbre en el pronóstico con respecto al domingo. Aún así, es probable que el frente que el día anterior llegará al noroeste de la Península avance hacia el interior y deje lluvias, sobre todo en Galicia y en las comunidades cantábricas. En este sentido, no se descarta que estas precipitaciones se puedan extender a otras zonas del noroeste peninsular.

Por lo demás, los cielos nubosos continuarán en el norte del área mediterránea con algunas lluvias en zonas litorales de Cataluña. Las temperaturas nocturnas serán el sábado más altas y las diurnas, más bajas, en ambos casos por la mayor nubossidad en el oeste de la Península.

Por último, en lo que respecta a Canarias, Del Campo ha explicado que este miércoles será una jornada tranquila. Sin embargo, el jueves aumentará la nubosidad y se espera que se registren lluvias a partir de mediodía que podrán caer en forma de chubascos y ser localmente persistentes, especialmente en las islas occidentales.

Esta situación de precipitaciones podría continuar el viernes y no se descarta que también lo haga durante el fin de semana. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y registrarán en general valores suaves, con mínimas de entre 21 y 23ºC y máximas de entre 25 y 27ºC en zonas costeras.