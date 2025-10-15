Lluvias, tormentas y nieblas activan los avisos en Baleares, Cataluña y Galicia

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Islas Baleares, Cataluña y Galicia tienen avisos activos para este miércoles por precipitaciones, tormentas y nieblas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, con avisos por lluvia y tormenta estarán Barcelona, Girona, Mallorca y Menorca, con precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en Menorca. Los avisos por niebla se darán en Lugo.

La AEMET prevé para este miércoles que continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares, donde se prolongará la inestabilidad y habrá una tendencia lenta y gradual a disminuir.

De este modo, se espera desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en el medio y bajo Ebro, litorales valencianos y Baleares, que en principio serán de menor intensidad que en días previos, salvo en Menorca, donde pueden ser localmente fuertes de madrugada.

Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, y se prevén chubascos localmente fuertes que estarán acompañados de alguna tormenta en el este de los Pirineos Orientales y serán de menor intensidad en interiores del tercio oriental peninsular, especialmente montaña, sin que se descarte del todo otras zonas de montaña.

En el resto de zonas estará poco nuboso, con intervalos nubosos de nubes bajas en el norte de Galicia y Cantábrico y con aumento de la nubosidad media y alta por el sudoeste.

Asimismo, en Canarias se prevé abundante nubosidad con predominio de nubes medias y altas y se espera una muy pequeña probabilidad de precipitaciones en las montañosas. Además, serán probables las nieblas matinales en los tercios norte y este, que serán espesas y persistentes en el norte de Lugo, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas.

En cuanto a las temperaturas, no se prevén grandes cambios, excepto descensos de las mínimas en la ibérica norte. Además, pueden darse heladas débiles en cumbres pirenaicas.

Por otra parte, en la Península y Baleares soplarán vientos del este y nordeste que serán de flojos a moderados en litorales, con algún intervalo de fuerte en litorales del norte de Galicia y levante en Estrecho. Asimismo, se esperan flojos variables en el interior con predominio de componente este en horas centrales. En Canarias se prevén vientos flojos y tenderá a predominar componente norte en las orientales y oeste en las occidentales.