AEMET avanza lluvias para la próxima semana, sobre todo en mitad oeste peninsular, y temperaturas superiores a lo normal

Archivo - Un hombre camina con un paraguas por la playa del Orzán, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La próxima semana será lluviosa, sobre todo en la mitad oeste peninsular, donde se concentrarán las mayores precipitaciones, mientras que las temperaturas estarán por encima de lo normal, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De este modo, el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas hará que la semana del 12 al 18 de enero sea lluviosa en buena parte de la Península, especialmente en la mitad oeste, con acumulados significativos en Galicia. Por el contrario, las precipitaciones serán más escasas en el litoral mediterráneo.

La AEMET añade que esos días "el frío no será demasiado intenso" y precisa que se esperan "temperaturas superiores al promedio normal para la época en buena parte de la Península y Baleares". Mientras, los vientos serán húmedos y templados, por lo que las nevadas se concentrarán en zonas de montaña.

Para la semana siguiente, del 19 al 26 de enero, AEMET indica que los modelos de predicción señalan que sería, de nuevo, un período marcado por la influencia de borrascas atlánticas, con precipitaciones en buena parte de la Península, menos abundantes en el área mediterránea, y temperaturas superiores a las normales en la mayor parte del país.

Sin embargo, puntualiza que "el pronóstico podría cambiar significativamente en futuras actualizaciones" ya que, dado que aún quedan días, las incertidumbres "siempre son elevadas" y precisa que tampoco hay "una tendencia clara" para la semana del 25 de enero al 1 de febrero en cuanto a precipitaciones.

A final de enero, las temperaturas podrían situarse "en torno a lo normal o ligeramente por encima", pero reitera que la incertidumbre al respecto es "muy alta" al no tratarse de fechas inmediatas.