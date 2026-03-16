AEMET avanza tiempo estable esta semana en Península y Baleares, pero una borrasca dejará lluvias fuertes en Canarias

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tiempo estable predominará durante esta semana en la Península y Baleares, con altibajos en las temperaturas, pero en general con valores normales o ligeramente superiores en la mitad norte, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Aún así, ha precisado que el organismo estatal está pendiente de otra borrasca en el Atlántico que provocará a partir del martes lluvias en Canarias. Durante los días siguientes, éstas podrán ser fuertes, abundantes, e ir acompañadas de tormenta y granizo. Por su parte, la Península quedará al margen, con tiempo tranquilo.

Este lunes se caracterizará por cielos en general poco nubosos y ausencia de lluvias en la Península y Baleares. Aún así, se registrarán algunas nubes en el norte del archipiélago canario y precipitaciones débiles. Al margen de ello, Del Campo ha apuntado a que habrá vientos muy fuertes en el nordeste peninsular y Baleares. En estas islas se darán olas superiores a los seis y siete metros por la influencia de la borrasca Samuel.

En el Cantábrico también podrán superar los seis metros. Durante este día, las temperaturas serán más altas, con una subida notable en el norte y centro peninsular. En algunos casos, las diurnas serán incluso 10ºC más altas que el domingo. En puntos de Galicia, Extremadura, Andalucía y Área Mediterránea se superarán los 20 a 22ºC.

El tiempo estable continuará en la Península y Baleares el martes, día en el que se registrarán cielos poco nubosos y sin lluvias. El portavoz de AEMET ha avanzado que las temperaturas volverán a subir y que lo harán especialmente en el Cantábrico. Por ejemplo, en Bilbao se superarán los 25ºC. A su vez, se superarán los 18 a 20ºC en la mayor parte del territorio y, al margen de ello, también podrá haber algo de calima en el sur peninsular.

El pronóstico marca, eso sí, un cambio de tiempo para Canarias. Al archipiélago se acercará un sistema de bajas presiones, que en origen será una dana y que acabará pronto convirtiéndose en borrasca. En este marco, habrá chucascos en las islas más montañosas, localmente fuertes y tormentosos y con nevadas en las cumbres. Asimismo, los valores térmicos bajarán en el archipiélago.

La estabilidad se mantendrá un día más el miércoles en la Península y Baleares. De esta manera, la mañana estará caracterizada por cielos poco nubosos con algún banco de niebla matinal, mientras que por la tarde se darán algunas nubes y no se descarta que pueda caer algún chubasco o tormenta ocasional y dispersa en el suroeste peninsular.

Tal y como ha indicado Del Campo, éstos se deberán a la borrasca que ya se habrá formado en el Atlántico y que afectará con mayor adversidad a Canarias. En las islas podría haber chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta y granizo, especialmente en las islas más montañosas. Además, también se podrían registrar rachas muy fuertes de viento. Todo esto sucederá con temperaturas que en la Península podrían ser algo más altas por la noche y algo más bajas por el día y que en el archipiélago canario no variarán demasiado.

LAS LLUVIAS FUERTES SEGUIRÁN MÁS ALLÁ DEL JUEVES EN CANARIAS

La borrasca seguirá afectando el jueves a Canarias, donde caerán chubascos localmente fuertes que irán acompañados de tormenta y granizo. De acuerdo con el portavoz de AEMET, los acumulados podrán ser significativos en las islas más montañosas. En cambio, la jornada en la Península volverá a ser estable, aunque con más nubosidad que en días previos en el área mediterránea. En este marco, no se descarta alguna tormenta aislada en el extremo suroeste del territorio

Todo esto sucederá con unas temperaturas más bajas en Canarias y este peninsular y más altas en el oeste. Esta situación --inestabilidad en Canarias y clima más tranquilo en la Península y Baleares probablemente continúe durante los últimos días de la semana, aunque también podrían llegar algunas precipitaciones al sur peninsular. De forma paralela, se registrarán altibajos en las temperaturas, aunque en líneas generales los valores serán normales para la época del año.

POSIBLE LLEGADA DE 'THERESE', LA BORRASCA 19 DE LA TEMPORADA

Por su parte, Eltiempo.es ha avanzado la posible llegada de la borrasca 'Therese' --la que sería la número 19 de la temporada-- para el fin de semana. En función de cómo se desplace la borrasca, la inestabilidad será mayor o menor en el territorio peninsular. Con el escenario previsto hoy, las precipitaciones volverían al suroeste del país y afectarían especialmente a Extremadura, Huelva, Cádiz y Sevilla.

Además, se extenderían, más débiles, a otras zonas. Más allá de ello, el portal meteorológico ha apuntado a que la meteorología para el fin de semana "es aún una incógnita" ya que "dependerá de cómo evolucione la borrasca".

Por otro lado, ha avanzado que los termómetros irán bajando lentamente en todo el país a partir del miércoles, aunque las máximas aún se mantendrían elevadas hasta el fin de semana en muchas zonas. En este marco, las heladas quedarían restringidas a zonas de montaña, en buena medida fruto del viento y del aumento de la nubosidad.

100-150 L/M2 EN ISLAS DE CANARIAS A LO LARGO DE LA SEMANA

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha apuntado que la primera comunidad autónoma en notar los efectos de la borrasca será Canarias. Así, se sucederán frentes y líneas de inestabilidad con precipitaciones generalizadas a partir de mañana que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes.

De hecho, el experto ha avisado de que dejarán acumulados semanales que podrían superar los 100-150 litros por metro cuadrado (l/m2) l/m2 en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, especialmente en las vertientes suroestes, nortes y cumbres. Asimismo, ha señalado que la nieve podría regresar al Teide y a las cumbres palmeras, mientras que los vientos en zonas expuestas sobrepasarán los 90-100 kilómetros por hora (km/h).