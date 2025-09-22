AEMET avanza que el tiempo otoñal seguirá hasta el jueves, con 10ºC menos de lo normal en la mitad norte

Archivo - Un señor, bajo su paraguas, toma una foto con su móvil del río Guadalquivir en un día lluvioso del puente de Todos los Santos el 30 de octubre de 2021 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas se situarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para la época hasta mediados de semana, especialmente en la mitad norte, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Además, esta bajada de temperatura se notará sobre todo en los registros nocturnos.

En las jornadas siguientes, estos valores térmicos se irán normalizando, lo que quiere decir que durante la segunda mitad de la semana se espera una subida de las temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, la semana empezará con inestabilidad en el extremo norte y este peninsular. Allí, además de en Baleares, se producirán chubascos que localmente serán fuertes.

El descenso térmico de este lunes será más acusado en el este peninsular y en Baleares, donde habrá zonas donde las máximas serán de 6 a 8ºC inferiores a las del domingo. Del Campo ha puntualizado que todavía se superarán los 30ºC en puntos del sureste y del sur de Andalucía. Sin embargo, en amplias zonas del tercio norte y de Castilla y León, a duras penas se llegarán a los 18 o 20ºC, tiempo plenamente otoñal.

Asimismo, será un día muy lluvioso en el Cantábrico, donde habrá tormentas localmente fuertes, al igual también que en zonas de Cataluña y de Baleares. En estas dos últimas regiones, las lluvias tenderán a remitir por la tarde.

Al margen de ello, el portavoz de AEMET ha indicado que en puntos del Pirineo y de la Cordillera Cantábrica se podrán ver los primeros copos de nieve del otoño. Esto sucederá por encima de unos 1.600 a 2.000 metros (m) de altitud. En el resto, los cielos estarán poco nubosos, aunque podrán formarse tormentas por la tarde en zonas del este peninsular.

El martes volverá ser un día fresco para la época y los termómetros estarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal en zonas de la mitad norte. Asimismo, habrá algunas heladas en puntos de montaña y en áreas pobladas del interior como Teruel, Soria, Salamanca, Segovia, León, Burgos o Ávila se amanecerá a menos de 5ºC.

Del Campo ha explicado que en el tercio norte y en amplias zonas de Castilla y León no se llegará a 20ºC, mientras que en el Bajo Guadalquivir se superarán de 30 a 32ºC. A su vez, seguirán las lluvias en el Cantábrico y en los Pirineos y se podrán producir chubascos localmente fuertes en Cataluña y Baleares.

En este marco, soplará el viento del norte con fuerza, precisamente en la mitad norte, con cierzo y tramontana, y esto incrementará la sensación de día otoñal y desapacible. Aún así, los cielos estarán poco nubosos fuera de las zonas donde se registren lluvias.

Las temperaturas nocturnas bajarán un poco el miércoles debido a que los cielos estarán un poco nubosos y a que el viento soplará con menos intensidad. En ciudades del interior, los termómetros quedarán por debajo de 5ºC, sobre todo en el centro y en el norte, y León bajará hasta los 2ºC. El portavoz de AEMET ha explicado que Soria rozará prácticamente la helada, con una mínima esperada de 1ºC.

Por el contrario, los valores diurnos no experimentarán grandes cambios y serán frescos todavía para la época en la mitad norte. Durante este día, las precipitaciones serán en general escasas, aunque habrá nubes en zonas del Cantábrico y del Mediterráneo, donde podrá haber algunas precipitaciones débiles. En Cataluña y Baleares sí que lloverá, y además allí podrán registrarse precipitaciones fuertes. En el resto, habrá cielos poco nubosos o como mucho con algunos intervalos de nubes.

MÁS DE 30ºC EN EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA EN EL NORDESTE PENINSULAR

A partir del jueves la tendencia más probable es hacia un progresivo ascenso de las temperaturas, de manera que de cara al fin de semana los valores diurnos serían incluso altos para la época. En este sentido, Del Campo ha avisado de que se podrían superar los 30ºC en puntos del nordeste peninsular y en amplias zonas del centro y sur de la Península. En el Guadalquivir, podrían sobrepasarse los 32 a 34ºC.

En un principio, las precipitaciones serán escasas, aunque podrían darse de forma débil en puntos del área mediterránea peninsular y Baleares y en Galicia, en este caso por la llegada de un frente.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha detallado que la normalización de las temperaturas seguirá el lunes y el martes. Asimismo, volverán los vientos alisios, que soplarán con fuerza estos días y dejarán nubes y lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas con cielos poco nubosos en el sur.