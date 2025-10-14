AEMET avanza tormentas en este peninsular y Baleares hasta el miércoles y lluvia en Canarias desde el jueves

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas en el este peninsular y Baleares continuarán hasta el miércoles debido al viento húmedo de levante y a un anticiclón en las islas británticas que bloquea el paso de borrascas hacia Europa y envía aire frío en niveles altos a España por su flanco sur, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 'X'. Desde el jueves hasta el fin de semana se prevén lluvias en Canarias, que también podrían caer en el interior este peninsular.

Por días, el organismo estatal ha señalado que este martes habrá lluvias intensas en el nordeste peninsular y Baleares, que podrían ir acompañadas de tormentas. Mañana miércoles probablemente se registrarán chubascos en Baleares. Del jueves al sábado, estos se trasladarán a Canarias y también se podrían dar en el interior este peninsular. Finalmente, el domingo habrá lluvias en la mitad norte peninsular.

Más allá de ello, AEMET ha indicado que el ambiente será agradable, con temperaturas máximas más propias del mes de septiembre. Por zonas, las máximas bajarán el sábado en Galicia y el domingo en el resto de la mitad norte peninsular.

Por otro lado, Eltiempo.es ha avanzado --también a través de un mensaje en 'X'-- que las lluvias más intensas de la próxima madrugada se esperan al norte de la Comunidad Valenciana, este de Cataluña y Baleares. De acuerdo con el portal meteorológico, estas tormentas se alargarán durante buena parte del día, sobre todo en Cataluña. Asimismo, en Baleares pueden ser muy fuertes. Al margen de esto, los se esperan chubascos más aislados en el interior oriental.

EL SÁBADO SERÁ EL DÍA DE LLUVIAS MÁS INTENSO EN CANARIAS

Por su parte, el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas ha explicado que el jueves se producirá algún chubasco débil y ocasional en las islas occidentales de Canarias. En este sentido, no descarta que alguno sea localmente moderado, especialmente en las vertientes sur y oeste de La Palma y La Gomera.

El viernes habrá una mayor probabilidad de que llueva en Canarias con mayor frecuencia que el día anteriuor. Los chubascos que se produzcan en las vertientes oeste y sur de las islas occidentales irán acompañados de tormenta y serán de intensidad moderada. En este marco, será más difícil que llegue a llover en Lanzarote y Fuerteventura.

Viñas prevé que el sábado sea el día en el que se produzcan chubascos con mayor frecuencia e intensidad en el archipiélago canario. Según ha avisado, los chubascos serán tormentosos y alguno de ellos podrá ser fuerte, por lo que habrá que estar pendientes de los avisos que emita AEMET.

Aún así, ha puntualizado que la situación no está del todo definida y que todo dependerá de la evolución que vaya teniendo la borrasca responsable de este cambio de tiempo en Canarias. Por último, el meteorológico ha incidido en que el cielo tenderá a despejarse el domingo, aunque se nublará a ratos en la mitad occidental del archipiélago, donde podrán producirse algunos chubascos.