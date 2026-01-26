AEMET avanza que varias borrascas pueden dejar hoy más de 120 l/m2 en Galicia y nieve a 500 metros en oeste peninsular

Archivo - Dos personas caminan por el paseo marítimo mientras llueve, a 8 de diciembre de 2021, en A Coruña, Galicia, (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de borrascas atlánticas va a dar lugar a una semana muy lluviosa en buena parte de la Península, sobre todo en el oeste y el sur, donde los acumulados podrán ser muy importantes y provocar inundaciones y crecidas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Por ejemplo, este lunes se podrán superar 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas en el sur de Galicia, lo que puede provocar algunas inundaciones y crecidas.

Además, las temperaturas experimentarán variaciones importantes debido al paso de los frentes asociados a estas borrascas, que provocarán también la fluctuación de la cota de nieve. En líneas generales, ésta estará alta, lo que provocará el deshielo de la nieve caída en días precios. Sin embargo, entre el martes y miércoles podría bajar hasta unos 500 a 800 metros (m).

"En fin, tenemos por delante una semana con tiempo adverso, por lo tanto es recomendable consultar la predicción del tiempo y los avisos meteorológicos en la página web de aplicación de teléfonos móviles de AEMED", ha recalcado el portavoz del organismo estatal.

Por días, la borrasca Joseph dejará un temporal marítimo importante este lunes en Galicia y el Cantábrico, con olas que podrán superar los seis metros. A su vez, también dará lugar a vientos intensos, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora (km/h) en amplias zonas de la Península y de Baleares. Además, las lluvias van a ser abundantes en Galicia, especialmente en el sur de la comunidad autónoma.

En este sentido, Del Campo ha indicado que también lloverá de manera abundante en el entorno del Sistema Central y zonas de sierra de las provincias de Cádiz y Málaga. En líneas generales, las precipitaciones alcanzarán buena parte de la Península salvo el área mediterránea y tampoco lloverá en Baleares. De acuerdo con el pronóstico, durante esta jornada se registrarán temperaturas más altas y la cota de nieve se disparará por encima de los 2.000 m. Esta lluvia propiciará el deshielo de las nevadas de los días previos.

Nuevos frentes y vientos muy húmedos darán lugar el martes a otro día lluvioso en toda la Península y Baleares. De nuevo, el portavoz de AEMET ha especificado que las precipitaciones serán menos probables e intensas en el área mediterránea y el archipiélago balear y muy abundantes en Galicia, oeste y sur de Castilla y León, oeste de Castilla-La Mancha y en buena parte de Andalucía, especialmente en zonas de sierra de esta autonomía.

De hecho, las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta e incluso granizo pequeño en la comunidad andaluza y en zonas costeras del norte peninsular. En este marco, la cota de nieve bajará de niveles superiores a los 2.000 m hasta unos 500 a 800 m en el noroeste y hasta unos 800 a 1.200 m en el resto de la Península ya que llegará una masa de aire más fría que provocará que bajen las temperaturas.

Aún así, las heladas quedarán acotadas a las montañas y se rondarán los 20ºC en puntos del Levante y de Baleares. "Atención al viento este día, que va a soplar con rachas muy fuertes en prácticamente toda la Península y Baleares. Esto podría propiciar la caída de ramas y árboles, así como de objetos situados en zonas elevadas", ha avisado Del Campo.

La previsión recoge una situación similar para el miércoles, con precipitaciones de nuevo en amplias zonas del territorio que serán menos abundantes en el área mediterránea y Baleares. El portavoz de AEMET ha especificado que las cantidades de lluvias serán importantes en el sur de Galicia y en Andalucía, sobre todo en zonas de sierra de esta comunidad autónoma.

Durante esta jornada la cota de nieve seguirá el camino contrario al día anterior y pasará de situarse en torno a los 500-800 m hasta superar los 2.000 m. La excepción estará en los Pirineos, donde se quedará en torno a unos 1.100 m. De esta manera, volverá a llover sobre la nieve previamente caída. "Esto dará lugar a deshielos lo que unido a la cantidad de lluvia caída en días previos podrá derivar en inundaciones y en crecidas de cauces", ha avisado Del Campo.

Además, volverá a soplar el viento con rachas muy fuertes, sobre todo en buena parte del sur peninsular, aunque también en zonas costeras y en las montañas del norte. Por ello, se registrará otra vez en temporal marítimo importante. En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico recoge que las temperaturas subirán en el oeste de la Península y que subirán en el nordeste.

TEMPERATURAS ALTAS PARA LA ÉPOCA EXCEPTO EL MIÉRCOLES

Durante los días siguientes, el portavoz de AEMET ha avanzado que seguirán llegando frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán precipitaciones en buena parte de la Península, sobre todo en zonas del oeste y del sur, donde ya habrá llovido mucho en días previos. Además, las temperaturas subirán notablemente el jueves, cuando se registrarán nevadas únicamente en cumbres, y bajarán algo en los días siguientes.

Sin embargo, la cota de nieve continuará en general alta y las nevadas restringidas a zonas de montaña. "En general hay que decir que para el conjunto de la semana las temperaturas serán superiores a las normales para esta época del año salvo el miércoles", ha resumido Del Campo.

En líneas generales, la previsión recoge predominio de cielos poco nubosos en Canarias, con más nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve. Asimismo, los vientos también soplarán en general flojos, quizás moderados y las temperaturas serán más altas. Se bajará por las noches hasta 16 o 18ºC y se subirá hasta 23 o 25ºC en zonas costeras.

MÁS DE 500 L/M2 DE LLUVIA EN PONTEVEDRA HASTA EL SÁBADO

El modelo europeo prevé acumulados excepcionales hasta el sábado, según Meteored. Las áreas expuestas del oeste de Pontevedra serán el sector más lluvioso de Europa y podrían recoger más de 500 l/m2. En líneas generales, eEn Galicia, León y Zamora se superarán ampliamente los 100-150 l/m2.

Además, el Sistema Central y varias sierras del sur y sureste peninsular podrían rebasar los 200 l/m2, con picos aún mayores. En este sentido, el portal meteorológico ha añadido que en numerosas áreas de montaña del interior y norte también se alcanzarán o superarán los 100 l/m2.

En la misma línea que AEMET, Meteored ha destacado que la cota de nieve experimentará fuertes oscilaciones a lo largo de la semana. De esta manera, registrará un descenso acusado entre mañana y el miércoles por la llegada de aire polar, que permitirá nevadas desde los 600-800 m en el norte.

Frente a esto, habrá un repunte térmico posterior con temperaturas casi veraniegas en la costa mediterránea. En este marco, las nevadas serán muy copiosas en zonas altas del Pirineo y Sierra Nevada, donde podría acumularse cerca de un metro, con riesgo de aludes. Asimismo, se superarán los 50 cm en cotas altas en el Sistema Central, Ibérico norte, Béticas y Sanabria.