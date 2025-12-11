AEMET avisa de la borrasca 'Emilia' que afectará el fin de semana a España, con olas de 6 metros y 60 l/m2 en Canarias

Archivo - Una persona camina por el paseo marítimo observando el mar embravecido, a 4 de noviembre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La borrasca de gran impacto 'Emilia' afectará este fin de semana a España y dejará un temporal de viento, oleaje y lluvias en Canarias; así como lluvias fuertes y persistentes en el suroeste peninsular y área del Estrecho, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en una nota informativa. Se trata del quinto sistema con nombre de la temporada.

El organismo estatal ha señalado que un frente frío atlántico llegará al oeste peninsular este viernes y, a partir del mediodía, a Canarias. Durante la jornada, una incipiente baja alojada en el propio frente originará la borrasca 'Emilia', que se situará entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre el mediodía del viernes y el domingo. El día álgido de este episodio en Canarias será el sábado.

En esta jornada se esperan chubascos fuertes que podrán ir acompañados de granizo y tormenta y rachas muy fuertes de viento de componente norte, que podrán superar los 90 kilómetros por hora (km/h) en zonas altas y cumbres de las islas montañosas. Estos fenómenos afectarán principalmente al norte de las islas montañosas, a excepción de El Hierro, donde los acumulados superarán los 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas.

De acuerdo con AEMET, las precipitaciones más intensas se producirán durante la madrugada y la primera mitad del sábado en las islas orientales y a partir del mediodía en las occidentales. En cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, caerán en forma de nieve. A su vez, también se prevé fuerte oleaje en todas las zonas marítimas de Canarias, sobre todo el sábado con viento fuerza 8 y mar combinada en torno a los seis metros.

La nota informativa también detalla que la borrasca 'Emilia' originará precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el suroeste peninsular e incluso muy fuertes en el área del Estrecho durante el viernes y el sábado. A su vez, también provocará viento fuerte y temporal marítimo en los litorales del mar de Alborán.

De acuerdo con el organismo estatal, es probable que a partir del domingo la situación mejore en Canarias, por lo que finalizaría entonces el episodio de fenómenos adversos. A su vez, también se prevé que la situación mejore en el suroeste peninsular, aunque AEMET ve probable que las precipitaciones intensas se extiendan hacia el sureste y este de la Península.