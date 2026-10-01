AEMET avisa por chubascos muy fuertes y persistentes, al menos hasta el sábado, en el tercio oriental peninsular

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas en una foto de archivo - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos por chubascos muy fuertes y persistentes desde este jueves y, al menos, hasta el sábado, en el tercio oriental peninsular.

De este modo, a partir de esta tarde, se espera el inicio de un episodio marcado por un aumento de la inestabilidad causado por la entrada de aire frío en niveles medios/altos y la intensificación de vientos de levante que aportarán gran cantidad de humedad en niveles bajos procedente del Mediterráneo.

Con ello, los chubascos y tormentas fuertes se extenderán progresivamente a amplias zonas de la Península y Baleares, con los mayores acumulados esperándose en puntos del tercio este peninsular, donde la intensidad y persistencia de las precipitaciones puede dar lugar a inundaciones locales súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Los chubascos y tormentas afectarán desde esta tarde a amplias zonas del tercio este peninsular, siendo localmente fuertes o muy fuertes, extendiéndose a partir de mañana a otras zonas del interior peninsular y Baleares.

Las zonas de mayor impacto se localizarían hasta este viernes en áreas litorales y prelitorales del centro-norte de la Comunidad Valenciana y tercio sur de Cataluña, donde los chubascos podrán alcanzar intensidad torrencial y ser localmente persistentes, pudiéndose acumular cantidades superiores a 90 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y 200-300 l/m2 en períodos inferiores a 12 horas.

Con intensidad muy fuerte, y sin descartar que lleguen a ser localmente torrenciales y generar un impacto significativo, también podrán afectar mañana a zonas del extremo sureste peninsular, añade la AEMET.

El organismo precisa que, en un contexto de incertidumbre creciente, el sábado las precipitaciones más intensas y los acumulados más significativos tenderían a desplazarse a zonas litorales y prelitorales de Cataluña, así como a Baleares, sin descartar que esta situación tenga continuidad durante el domingo.

Durante esta jornada, se espera que una dana se aísle en torno al oeste peninsular, dando lugar a que los chubascos y tormentas continúen afectando a amplias zonas de la Península en días posteriores, si bien se espera una tendencia progresiva a la estabilidad en la vertiente mediterránea.