AEMET emite un aviso especial por ola de calor en gran parte de Península y Canarias hasta el domingo, con hasta 42ºC

Una persona camina por la calle, a 22 de julio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso naranja en toda la Región de Murcia desde las 13.00 hasta las 21.00 horas por altas temperaturas - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado este miércoles un nuevo aviso especial de fenómenos adversos por la ola de calor que afectará a gran parte de la Península y Canarias, al menos, hasta el domingo 2 de agosto, con máximas de hasta 42ºC.

Según el aviso recogido por Europa Press, en los próximos días, una secuencia de dorsales afectará a la Península, escenario donde predominarán las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental, favoreciendo la estabilidad y los cielos despejados.

De este modo, junto a la insolación propia de esta época del año, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de mitad de la semana, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos.

Así, el organismo estatal espera un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

Además, se espera un progresivo descenso de la capa húmeda en Canarias, que, sumado al ambiente cálido y estable, dará lugar a ascensos marcados de temperatura, con calima por encima de esta capa.

Respecto al nivel de peligro de incendio, AEMET ha avisado de que continuará en aumento hasta situarse en valores extremos, dificultando las labores de extinción, debido a las altas temperaturas, el viento de componente sur, localmente racheado, y la baja humedad generalizada.

Durante el jueves, las temperaturas descenderán en el área del Cantábrico y tercio noroeste, especialmente en el interior del Cantábrico oriental, con descensos que pueden ser notables. En el resto, se esperan pocos cambios, destacando la recuperación térmica en el extremo suroeste, lo que hará que las temperaturas sigan manteniéndose elevadas en amplias zonas.

Así, las máximas podrán superar los 39-41ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas del interior peninsular, en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias, volverán a repetirse los ascensos generalizados, por lo que se superarían los 36-38ºC en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria y podrían superar los 35ºC en puntos del interior de Fuerteventura y Tenerife.

Según AEMET, en un contexto de creciente incertidumbre, la situación más probable es que el viernes vuelvan a repetirse los descensos térmicos, que esta vez afectarán al cauce alto y medio del Ebro y meseta norte. En este sentido, es previsible que desciendan los umbrales de aviso en estas zonas, esperando superar los 38-40ºC en el cauce medio-bajo del Ebro, depresiones del noreste y valles pirenaicos.

Por el contrario, espera ligeros ascensos en prelitorales de Alborán y extremo suroeste, de forma que se prevé superar los 39-41ºC el interior de la mitad sur peninsular y valles fluviales del suroeste.

Por otro lado, durante el viernes hay posibilidad de que se desarrollen tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro. En Canarias, se volverían a repetir los ascensos y se alcanzarían los 37-38ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, así como 35-36ºC en Tenerife y La Palma.

INCERTIDUMBRE PARA EL INICIO DE AGOSTO

De cara al fin de semana, la incertidumbre sigue siendo elevada. Durante las primeras horas del sábado 1, se espera que el cierzo avance, repitiendo descensos en el cauce medio y alto del Ebro y sierras adyacentes. Esto relajará en gran medida las temperaturas en esta área, quedando limitadas las temperaturas superiores a 38-40ºC a las depresiones del noreste.

Se esperan pocos cambios térmicos en el resto, destacando ascensos ligeros en Baleares, con entre 38-40ºC en el interior de Mallorca, y hasta 39-41ºC en valles fluviales del cuadrante suroccidental. En Canarias, se mantienen temperaturas elevadas, superando los 37-38ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, así como 35-36ºC en Tenerife y La Palma.

Durante el domingo, sin embargo, se espera una importante recuperación térmica en todo el valle del Ebro, más importante el cauce alto y en el Cantábrico oriental, siendo el ascenso notable e incluso extraordinario. Así, recuperarán los 39-41ºC en todo el valle del Ebro y depresiones del noreste.

Por otra parte, se esperan descensos ligeros en el cuadrante surocidental, de forma que los 39-41ºC quedarán limitados al cauce alto de los principales valles fluviales, mientras prevé ascensos en puntos del interior del sureste, donde superarán localmente los 39-41ºC, manteniendo los 38-40ºC en el interior de Mallorca.

En Canarias, habrá ligeros ascensos en zonas bajas, superando los 37-39ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, así como 35-37ºC en Tenerife y La Palma.

Finalmente, el lunes el acercamiento de una vaguada traerá un cambio de masa de aire generalizado, más importante en la mitad occidental, que previsiblemente dará fin al aviso especial por ola de calor, concluye AEMET.