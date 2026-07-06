Aemet emite aviso especial por ola de calor hasta el jueves en amplias zonas de España, con hasta 40º en el Cantábrico

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. A 6 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial por la ola de calor que se extenderá por amplias zonas de la península hasta el jueves, 9 de julio, y que provocá importantes ascensos térmicos en el Cantábrico.

Según la Aemet, las temperaturas máximas podrían alcanzar este lunes los 37-39 grados en el Cantábrico oriental, en el interior de la Comunidad Valenciana, Mallorca y en ambas mesetas, pudiendo superarse los 40 grados localmente.

Durante los próximos días se mantendrá la presencia de una dorsal sobre el territorio, así como de diversas danas al oeste de la península Ibérica. Según la Aemet, esta configuración, genera un patrón de bloqueo, que unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerán la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida, dando lugar a un episodio de ola de calor, con temperaturas muy altas y persistentes, que comenzó el domingo 5, y se espera que persista durante buena parte de esta semana, especialmente en el cuadrante suroccidental, tercio noreste y litorales del levante, así como los valles fluviales y depresiones del interior peninsular.

La Aemet ha hecho hincapié en el "importante repunte de las temperaturas máximas en el Cantábrico oriental durante el día de hoy, que, aunque con una menor extensión temporal, serán muy significativas". Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables, con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas del cuadrante suroccidental y valle del Ebro.

El nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos, dadas las altas temperaturas, la posibilidad de tormentas y de rachas fuertes, a lo que se une el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado.

Para este lunes 6, en la mitad norte peninsular se espera la sustitución del flujo de norte- noreste, por un flujo de componente oeste en la cuenca del Duero y Galicia, y de componente este en el valle del Ebro y Cantábrico oriental. Esto último es especialmente relevante, dado que propiciará ascensos térmicos muy importantes en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, meseta norte y tercio este peninsular, mientras que en el oeste de Galicia esperamos la entrada del flujo marítimo que hará descender las temperaturas, de manera notable en áreas litorales.

Así, tras 3 días consecutivos de importantes ascensos, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 37-39 grados en el Cantábrico oriental, en el interior de la C. Valenciana, Mallorca y en ambas mesetas, pudiendo superarse los 40 localmente. Se repetirán los 39-41 grados en el cuadrante suroccidental (42 grados en el valle del Guadalquivir), así como en el valle del Ebro y depresiones del nordeste. Por otro lado, tenderán a moderarse en el interior de Galicia, aunque se llegará a los 37-39 oC en el Valle del Miño y en zonas del interior.

EL MARTES, DÍA ÁLGIDO EN EL TERCIO ESTE

El martes 7, se espera que sea el día álgido en el tercio este, con ascensos adicionales que afectarán a depresiones del nordeste y en el valle del Ebro, lo que propiciará que se alcancen los 40-42 grados , así como en litorales y prelitorales valencianos, alcanzando los 42-44 grados. Por otra parte, es probable que el descenso ocurrido en litorales atlánticos gallegos se extienda a los extremos oeste y norte peninsulares, provocando un descenso de las temperaturas máximas en Galicia y en el Cantábrico. Así, se espera alcanzar de nuevo los 36-38 grados en puntos del Miño y en el interior del País Vasco. En buena parte de la Península y Baleares, habrá máximas de 36-39 oC, aumentando a 39-42 en el cuadrante suroccidental.

Para el miércoles 8, aunque con incertidumbre debido a la evolución y posición de la dana, así como de los flujos en niveles bajos, es probable que las temperaturas desciendan moderadamente en el tercio norte, y litorales valencianos, afectando en menor medida al valle del Ebro y el litoral atlántico de Andalucía.

En el resto, se espera que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios, de forma que se mantendrían las condiciones de ola de calor, con máximas que alcanzarían de nuevo los 40-42 grados en el cuadrante suroccidental, los 38-40 grados en la meseta sur y los 39-41 grados en el Valle del Ebro, depresiones del nordeste, litorales del cabo de la Nao y en zonas del interior del sureste.

A partir del día del jueves 9, se espera la entrada de una vaguada desde el oeste, con un importante cambio de masa de aire que finalizaría el evento. Si bien durante este día se generalizan los descensos térmicos en el cuadrante suroccidental, seguirá habiendo temperaturas muy altas en el tercio noreste y sureste, siendo este el ultimo día de la ola de calor. Así, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 37-39 grados en el cuadrante suroccidental, mientras que se mantienen los 38-40 grados en la meseta sur y los 39-41 grados en el Valle del Ebro, depresiones del nordeste y en zonas del interior del sureste.