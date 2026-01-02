AEMET lanza un aviso por nevadas para este domingo y Protección Civil pide precaución en las carreteras

Archivo - Nieve sobre un coche, a 10 de enero de 2024, en Jaca, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso por nevadas en cotas bajas a partir del domingo 4 en la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro; mientras que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha lanzado una serie de recomendaciones para los próximos días, donde se espera que haya desplazamientos por carretera.

AEMET ha avanzado que el día 3 de enero se espera que con el acercamiento de la borrasca 'Francis' las precipitaciones empiecen a ganar en intensidad en áreas del extremo suroeste peninsular, donde podrán ser localmente fuertes.

Mientras tanto, se prevé que con el desplazamiento de 'Francis' y la intensificación del flujo húmedo de componente este las precipitaciones más intensas del día 4 se den en áreas del tercio sur y sureste peninsular. En concreto, el pronóstico recoge que los mayores acumulados se registrarán en torno al área del Estrecho, provincia de Málaga y entorno del cabo de la Nao, donde podrán ser fuertes y persistentes.

A su vez, indica que la interacción con la masa fría ártica que penetrará durante esta jornada por el norte peninsular hará que las precipitaciones puedan empezar a darse en forma de nieve en cotas bajas de la mitad norte peninsular. De hecho, AEMET especifica que la nieve podrá caer a cualquier cota en puntos del área cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte y Sistema Central, mientras que caerá por encima de 500-700 metros en la Ibérica sur y área pirenaica.

De acuerdo con el organismo estatal, el día álgido de este episodio será el 5 de enero, sobre todo en la primera mitad de la jornada. En este sentido, las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de la mitad este peninsular y podrán caer a cualquier cota en el cuadrante noreste peninsular y este de Castilla- La Mancha y a partir de los 300-500 metros en zonas interiores del centro y norte de la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, el organismo estatal no descarta que puedan superarse de manera local los cinco centímetros (cm) en zonas bajas del este de Aragón y del oeste de Cataluña.

A su vez, puntualiza que también podrá nevar a cualquier cota en zonas del centro peninsular, si bien por esta parte prevé que las nevadas sean de carácter débil y por tanto con acumulados menos significativos. Por otro lado, señala que el progresivo role del viento a componente norte sobre el área cantábrica durante este día daría lugar por esta zona a una intensificación de las nevadas, con una cota que se situaría en torno a los 400-600 metros.

Dentro de un contexto de creciente incertidumbre, AEMET detalla que las nevadas tenderían a remitir rápidamente el día 6 en áreas de la mitad este peninsular conforme que la borrasca 'Francis' se desplace hacia el Mediterráneo central. Aún así, continuarían en áreas de la vertiente cantábrica favorecidas por la persistencia de los vientos húmedos de componente norte.

Por último, el organismo estatal destaca que con la entrada de la masa de origen ártico se producirá un significativo descenso de las temperaturas, tanto en lo que se refiere a las máximas como en las mínimas. De esta forma, se prevé que las heladas se generalizarán en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y martes 6. Por zonas, serán moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, sobre todo del área pirenaica.

PROTECCIÓN CIVIL PIDE ESTAR ATENTOS A LAS CARRETERAS

Por su parte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado por nevadas en cotas bajas y lluvias intensas en diversas zonas al menos hasta el próximo martes 6 de enero a consecuencia de la borrasca 'Francis' y ha aconsejado mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN): https://ran-vmap.proteccioncivil.es/ , así como del estado de las carreteras en Dirección General de Tráfico (DGT).

Ante la nieve y las bajas temperaturas, Protección Civil ha pedido a la ciudadanía que se informe de la situación meteorológica y atienda las recomendaciones de la DGT y que, si le resulta imprescindible viajar por carretera, vayan muy atentos y tengan especial cuidado con las placas de hielo.

En lo que se refiere a los viajes por carretera, ha recomendado llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil. En el caso de que alguien se quede atrapado en la nieve, ha aconsejado que permanezca en el coche, con la calefacción puesta y renovando cada cierto tiempo el aire. Si uno se queda aislado y necesita ayuda, ha instado a que informe de este hecho y esperar asistencia salvo que la situación sea insostenible.

LLUVIAS, NIEVE Y VIENTO: LO QUE SE ESPERA PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

Ante lluvias intensas, Protección Civil y Emergencias recomienda disminuir la velocidad al conducir y extremar las precaciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si es inevitable viajar, pide circular por carreteras principales y autopistas.

Con tormentas súbitas y lluvias intensas, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y arrastrarlos.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que pide no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, al desconocerse lo que puede haber debajo del agua y ha pedido que se localicen los puntos más altos de la zona. Asimismo, avisa de que no hay que intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En el caso de estar en el campo, el organismo insta a alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, así como evitar atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona. Igualmente, alerta de que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto.

No obstante, recuerda que en núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo indica que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. Mientras, en las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire. En este caso, de ir conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Además, si la tormenta aparece estando en el campo, pide no correr, así como permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. También reclama a la población que no se refugie bajo los árboles y se aleje de alambradas y objetos metálicos.

Ante los fuertes vientos, señala que conviene asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En la carretera, aconseja extremar las precauciones al conducir, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados, así como prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En el caso de encontrarse en zonas marítimas, recomienda que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y los oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

El organismo también llama a evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. En estas situaciones, avisa de que el mar adquiere condiciones extraordinarias y que puede arrastrar a las personas si se encuentran en sus proximidades. Por ello, pide a la población no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.