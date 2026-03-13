AEMET prevé un fin de semana marcado por lluvias en norte y este peninsular y máximas menores a 10ºC

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de un frente dejará lluvias en zonas del norte y este peninsular así como en Baleares durante el fin de semana, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Después del frente, la llegada de una masa de aire frío provocará un acusado descenso de las temperaturas el sábado, con máximas menores a 12ºC e incluso de los 10ºC en amplias zonas de la Península, aunque ya desde el mismo domingo comenzarán a subir.

Además, el sábado la cota podría bajar ocasionalmente hasta unos 600 a 700 m. Por lo tanto, no es descartable que pueda nevar en zonas aledañas a las montañas del este peninsular. Así que si bien el ambiente será frío el fin de semana, la próxima empezará con temperaturas primaverales propias de la época o incluso valores diurnos superiores a lo normal, por lo menos el martes.

En cuanto a las lluvias, tras el frente se darán unos días anticiclónicos y es probable que hasta el miércoles predomine un tiempo en líneas generales seco. A partir del miércoles podrían llegar lluvias del oeste y sur de la Península y a Canarias.

Si bien este viernes ha amanecido con cielos en general poco nubosos, un frente que llegará a lo largo del día irá nublando los cielos en el tercio norte peninsular y dejará lluvias en Galicia, norte de Castilla y León, Cantábrico y Pirineos. En este sentido, Del Campo no descarta que también se registren "cuatro gotas" en algunos puntos del resto de la mitad norte. Además, nevará en las montañas a partir de una cota que al principio de la jornada estará en unos 1.700 m.

Sin embargo, irá bajando hasta unos 900 a 1.100 m en la cordillera cantábrica. Allí, las nevadas podrán ser copiosas. Al margen de ello, el pronóstico recoge olas superiores a cinco metros en el Cantábrico y de seis metros en Galicia. Las temperaturas diurnas serán más bajas en la comunidad gallega y algo más altas en la fachada mediterránea. De hecho, en puntos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia se podrían superar de 22 a 24ºC.

Las temperaturas bajarán el sábado debido a la llegada de una masa de aire frío tras el frente, descenso térmico que se sentirá en toda la Península y Baleares, pero que será especialmente marcado en el norte y este peninsular. En esa zona, los valores serán entre 8 y 10ºC menores con respecto al día anterior. Según el portavoz de AEMET, las máximas quedarán por debajo de los 12ºC e incluso de los 10ºC en zonas del interior, del norte y del centro de la Península.

Durante esta jornada, las precipitaciones continuarán en el extremo norte peninsular-- Galicia, Cantábrico y Pirineos--, también en el Alto Ebro y en áreas del este de Castilla y León y oeste de Aragón, así como en Cataluña y Baleares. En estas dos últimas comunidades autónomas, los chubascos podrían llegar a ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta e incluso de granizo.

Debido a este descenso térmico, también bajará la cota de nieve hasta unos 800 a 900 m. En este aspecto, Del Campo ha precisado que la cota de nieve bajará hasta unos 800-900 m. En algunas zonas, podría bajar ocasionalmente hasta unos 600 a 700 m. Por lo tanto, no es descartable que pueda nevar en zonas aledañas a las montañas del este peninsular.

Este día los vientos del noroeste soplarán con intensidad, lo que ayudará a incrementar la sensación de día desapacible. De acuerdo con la predicción, estos vientos soplarán con intensidad sobre todo en el norte y este de la Península, también en Baleares, y provocarán un fuerte oleaje en el Cantábrico y en Galicia, donde las olas podrán superar los cinco a seis metros. Mientras tanto, se registrará oleaje de tres a cuatro metros en zonas del Mediterráneo catalán, en Baleares y en Alborán.

El portavoz de AEMET ha avanzado que será el domingo cuando empiece a predominar el tiempo anticiclónico. Aún así, aún lloverá en el norte de Galicia, en el Cantábrico, Pirineos y Baleares y podría hacerlo de forma más débil y aislada en otros puntos del nordeste de la Península. Asimismo, la cota de nieve comenzará baja, en unos 600-800 metros, pero también irá subiendo rápidamente.

En el resto del país, los cielos permanecerán poco nubosos y se registrará viento del norte y noroeste, que soplará con intensidad de nuevo en el norte y este de la Península, al igual que en Baleares. En este marco, habrá una subida notable de las temperaturas en el oeste peninsular y por el día se podrán superar los 22ºC en puntos de Andalucía Occidental y Extremadura. Asimismo, habrá algunas heladas en zonas de montaña y en páramos del interior oriental.

ESTABILIDAD Y LLUVIAS ACOTADAS AL CANTÁBRICO ORIENTAL

Del Campo ha avanzado que habrá tiempo estable en toda España a partir del lunes y que las precipitaciones quedarán acotadas al cantábrico oriental hasta el miércoles. Este día, la llegada de un frente podrá dejar lluvias en puntos del suroeste peninsular. De cara al resto de la semana, algunos escenarios plantean lluvias, sobre todo en el oeste y surpeninsular.

Las temperaturas subirán el lunes y el martes, jornadas en las que habrá un ambiente plenamente primaveral, con valores que podrían rondar incluso los 25ºC en Extremadura, Andalucía y el Cantábrico Oriental el martes. A partir del miércoles podrían bajar de nuevo las temperaturas.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que habrá vientos alisios soplarán con intensidad, con rachas muy fuertes en vertientes orientadas al sur y al oeste y mal estado de la mar tanto este viernes como el sábado. Asimismo, se darán intervalos nubosos en el norte, con algunas hibias débiles, y más despejado en el sur, aunque habrá calima el viernes y el sábado, que remitirá a partir de ese mismo día.

Durante el domingo y el lunes continuará el régimen de vientos alisios y no es descartable que a partir del martes y especialmente el miércoles se inestabilice el tiempo del archipiélago. Según el pronóstico, estaría bajo la influencia de una borrasca que podría dejar precipitaciones en amplias zonas.

TEMPERATURAS ELEVADAS EN EL CANTÁBRICO

Por su parte, Eltiempo.es ha indicado que el inicio de la próxima semana será estable. De hecho, para los dos primeros días de la semana sólo registra probabilidad de algunas precipitaciones débiles en zonas del Cantábrico y Pirineos el lunes. Esta estabilidad, unida a una masa de aire más suave, favorecerá un ascenso térmico notable en todo el país.

En este sentido, el portal meteorológico ha avanzado que los registros estarán por encima de los 20ºC el martes en casi todo el país excepto por el área mediterránea. Así, en áreas del Cantábrico podrían llegar a superar los 25ºC de máxima por el viento sur. A su vez, también se sobrepasarían esos valores en zonas de Andalucía y Extremadura.

El martes a última hora podrían llegar precipitaciones aisladas, asociadas al frente frío de la borrasca fría aislada que se estará formando en el Atlántico. A partir de la madrugada del miércoles las precipitaciones alcanzarán áreas de Andalucía y Extremadura y podrán ser localmente intensas en Cádiz, Sevilla, Huelva y sur de Badajoz.

Para ese momento la incertidumbre es elevada, de acuerdo con Eltiempo.es. De un modo un otro, Canarías sí que se verá afectada por esta borrasca. Según las previsiones del portal meteorológico, las precipitaciones llegarían desde el martes a todo el archipiélago, y al menos entre miércoles y viernes podrían ser intensas y persistentes, con acumulados destacables.

En lo que se refiere a las temperaturas, estas se mantendrán similares en casi todo el país entre el miércoles y el viernes con descensos en zonas del suroeste y allí donde haya nubosidad. Sin embargo, el viento sur favorecerá que en el Cantábrico los registros se mantengan elevados.