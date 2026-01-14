AEMET prevé lluvia en la Península en los próximos días, fuertes en el oeste, con heladas en el interior

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a precipitaciones en buena parte de la Península durante los próximos días, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Por zonas, éstas lluvias serán localmente fuertes y persistentes en el oeste peninsular y, ya durante el fin de semana, sobre todo en puntos del área mediterránea.

Todo esto se desarrollará con temperaturas más bajas y nieve en zonas de montaña sin descartarlo en áreas más bajas, sobre todo el sábado y el domingo. De hecho, la cota bajará hasta los 700 metros (m) y podría nevar no sólo en zonas de montaña, sino también en áreas de la meseta y páramos del norte y este de la Península. Además, habrá heladas en el interior peninsular, sobre todo en el norte y en el centro.

Lo más destacado de este miércoles es la posibilidad de que se registren chubascos fuertes en el sur de Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz, aunque no se descartan también en Málaga. En líneas generales, el tiempo será más estable en el resto del país, aunque se espera algo de lluvia en el Cantábrico, zona centro y mitad sur. De acuerdo con Del Campo, el ambiente será más frío, aunque se superarán los 18ºC en puntos del área mediterránea.

El jueves será un día marcado por la inestabilidad en el que se formará una borrasca al noroeste de la Península. En este sentido, el portavoz de AEMET ha especificado que uno de los frentes atravesará el territorio y dejará lluvias que avanzarán de oeste a este, aunque no llegarán a la vertiente mediterránea ni tampoco a Baleares. En Galicia, estas lluvias serán abundantes, sobre todo en el oeste de esta comunidad autónoma. Allí podrán ser fuertes y persistentes.

De forma paralela, nevará de forma abundante en la cordillera cantábrica y en los sistemas ibérico y central a partir de unos 1.200 a 1.400 m. Además, soplará el viento con fuerza en el tercio norte de la Península. Por otro lado, se formarán bancos de niebla densos y persistentes en los valles y zonas bajas del interior del este de la Península. En lo que respecta a las temperaturas, este día serán un poco más bajas que el anterior y habrá heladas en zonas del centro y este peninsulares. Por esta parte, los valores diurnos quedarán por debajo de los 10ºC en Castilla y León y la zona centro.

El viernes será una jornada en la que de nuevo se registrará un tiempo lluvioso en amplias zonas del territorio. Por zonas, Del Campo prevé que las precipitaciones más débiles se den en el Cantábrico, Mediterráneo y Baleares y las más abundantes en Galicia, sur de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental. En el oeste de Galicia y de Andalucía, de hecho, podrán ser fuertes y persistentes.

Este día, la nieve aparecerá a partir de unos 1.400 m, aunque ya a últimas horas la cota podría bajar hasta 800 m en zonas del noroeste de la Península. Aún así, las temperaturas nocturnas subirán y habrá menos heladas que durante las jornadas previas. Mientras tanto, los valores diurnos no experimentarán grandes cambios.

LLUVIAS EN NORDESTE PENINSULAR Y ÁREA MEDITERRÁNEA

De cara al fin de semana, el portavoz de AEMET ha avanzado que es probable que una borrasca acompañada de aire frío alcance España. De acuerdo con su pronóstico, esto provocaría cielos nubosos e incertidumbre a la hora de identificar las zonas donde las precipitaciones serían más abundantes.

Con la información actualmente disponible, éstas podrían ser localmente fuertes, persistentes y con tormenta en zonas de Galicia, sur de Andalucía, nordeste peninsular y área mediterránea, incluyendo Baleares. Además, las temperaturas bajarán durante este día, por lo que podrá aparecer la nieve a partir de unos 700 a 1.000 m. Por lo tanto, podría nevar no sólo en zonas de montaña, sino también en áreas de la meseta y páramos del norte y este de la Península.

En este sentido, hay una mayor probabilidad de que lo haga el sábado. Ya el domingo, el portavoz de AEMET ha indicado que es posible que las lluvias localmente intensas queden más acotadas al este peninsular, sobre todo a Cataluña, área mediterránea y Baleares. El ambiente será frío y las heladas se extenderán por amplias zonas del interior. A su vez, también se registrará frío durante el día, con máximas inferior a los 10ºC en la mayor parte del territorio salvo en áreas costeras o cercanas a la costa.

En lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que durante los próximos días habrá intervalos nubosos en el norte del archipiélago y que no se descatya que se registre alguna lluvia débil. De cara al viernes y al fin de semana, estas precipitaciones irán ganando intensidad en el norte de las islas y podrán también afectar a Lanzarote y Fuerteventura. El domingo, podrían ser localmente intensas. Todo esto con unas temperaturas que en general no experimentarán grandes cambios en el archipiélago.