Aemet prevé peligro de incendios "muy alto" o "extremo" en la mayor parte de la Península y Baleares el día del eclipse

Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 8 de agosto de 2026, en Tírig, Castellón, Comunidad Valenciana (España). El fuego en el término castellonense de Tírig, supuestamente causado por un rayo, ha evolucionado desfavora - Ángel Sánchez - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance niveles "muy altos" o "extremos" en la mayor parte de la Península y Baleares el próximo 12 de agosto, día del eclipse total de Sol.

En Canarias, el nivel será en general moderado, aunque habrá zonas de peligro elevado.

El tiempo estará marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Únicamente se prevén cielos nubosos en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán.

NUBOSIDAD EN EL NORTE Y EL ESTE PENINSULAR

Durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en las montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y, especialmente, en el tercio este, donde podrían interferir en la visualización del eclipse.

Esta nubosidad podría dejar alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en áreas de montaña, con mayor probabilidad en los Pirineos orientales y los Sistemas Béticos orientales.

Al final de la tarde, en torno a la hora del eclipse, se esperan cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y, con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán.

También se desarrollarán nubes de evolución en el tercio oriental, las montañas del norte y zonas de Andalucía, donde penetrará nubosidad alta procedente de África.

En Canarias habrá intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve y cielos despejados en el resto.

Las nubes altas, en la mayoría de los casos, permitirán la observación del eclipse, aunque la elevación baja del Sol hará que la nubosidad que pueda interferir se sitúe al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación.

MÁXIMAS DE MÁS DE 40 GRADOS

Las temperaturas máximas subirán entre ligera y moderadamente en la mayor parte del país, salvo en el Estrecho, donde descenderán ligeramente.

Se superarán los 35 grados en gran parte de los interiores de la Península y Baleares, excepto en el norte de Galicia, el área cantábrica, los litorales y las zonas de montaña.

En concreto, se esperan máximas de entre 25 y 30 grados en el norte de Galicia y el Cantábrico; de 34 a 38 grados en el interior de Galicia y Castilla y León; y de entre 36 y 40 grados en el resto.

En el nordeste y el sur se alcanzarán o superarán los 40 grados, especialmente en los valles del Guadalquivir y del Ebro, así como en otros valles atlánticos del sudoeste.

A la hora del eclipse, las temperaturas habrán descendido en general entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos.

El viento será flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho y en los litorales de Galicia y del sudeste.

En Canarias soplará el alisio, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

TENDENCIA AL ALZA TRAS EL ECLIPSE

Los días previos al eclipse, el IPIF presentará una tendencia al alza en el norte de la Península.

Del 10 al 11 de agosto, muchas zonas del tercio nordeste, el interior de Galicia y el área cantábrica pasarán de peligro moderado-alto a muy alto o extremo, niveles que se mantendrán el día 12.

Tras el eclipse, los días 13 y 14 continuará la tendencia ascendente, con más zonas de Galicia, el Cantábrico y el sureste peninsular en niveles muy altos y extremos.

Por ello, se ruega extremar las precauciones en las salidas al campo o a la montaña durante toda la semana del 10 al 16 de agosto para evitar el inicio de incendios forestales.