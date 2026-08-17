AEMET vincula a "varios factores", como acumulaciones de agua u orografía, riadas como la de León, que dejó 2 muertos

Calles cubiertas de lodo como consecuencia de la riada producida en la tarde del sábado 15 de agosto, a 16 de agosto de 2026, en Manzaneda de Valdueza, Ponferrada, León, Castilla y León (España).- Fernando Otero - Europa Press

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado en Castilla y León de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Manuel Mora, ha apuntado a "varios factores" como acumulaciones de agua u orografía para explicar riadas como la ocurrida este 15 de agosto en Manzaneda de Valdueza (León), donde dos mujeres perdieron la vida y dos menores (un niño de cuatro años y una bebé de tres meses) sufrieron heridas leves por una tromba de agua.

En base a la estadística, ha indicado que en agosto se producen "en torno a dos o tres días de tormenta" en agosto en Ponferrada, municipio al que pertenece la localidad. Además, ha señalado a Europa Press que lo característico de estas tormentas de verano es que cae agua "en muy poco tiempo".

"Puede dar lugar a acumulaciones de agua en valles que estén rodeados de montañas. También influye mucho el estado del terreno. Si hay vegetación, ésta retiene el agua. Sin embargo, si es una zona que ha habido un incendio forestal y no hay vegetación, la escorrentía es mucho mayor", ha eplicado.

A su juicio, "habrán concurrido varios factores" en la riada de este sábado. A través de imágenes de radar, ha detallado que sí que aprecia que llovió "de forma intensa" en el lugar del suceso, aunque no cuenta con "un dato definitivo" dado que AEMET carece de una estación automática en ese lugar.

"Pero sí que hace intuir que hubo precipitaciones importantes y luego ya es una cuestión hidrológica el tema de las riadas. Una cosa es lo que llueve, la cantidad de agua que cae en un punto y luego, dependiendo de las condiciones hidrográficas, la orografía, los arroyos que hay, etc., hacen que se produzcan las riadas, pero son ya fenómenos hidrológicos, realmente no son meteorológicos las riadas", ha detallado.

En líneas generales, ha apuntado que León recogió tormentas "muy intensas y muy localizadas" este fin de semana en el marco del episodio tormentoso que ha afectado a buena parte de la Península. De hecho, varias estaciones autónomas de la provincia registraron "valores muy importantes".

En concreto, la estación de Sahechores recogió 78 litros por metro cuadrado (l/m2), 20 l/m2 tan sólo en 10 minutos y 44 l/m2 en una hora. Mientras tanto, en la del embalse de Miñera de Luna se recogieron 23 l/m2 en 10 minutos y 48 l/m2 en una hora.

"Sin embargo, en la zona más próxima a la localidad donde se produjo la tragedia, a escasos kilómetros está Ponferrada, y ahí se recogieron tan solo 0,4 litros, o sea, no llegó a un metro por metro cuadrado. En Villameca también estuvieron próximos a 1,4 l/m2, mientra que Laguna de Somoza también está a 1,5 l/m2 en una hora. Es decir, que fueron tormentas muy localizadas, muy intensas, pero que no cubrieron todo el territorio", ha puntualizado.

Este accidente se produjo sobre las 19.30 horas del sábado 15 de agosto, al provocar una tromba de agua un desprendimiento en el monte por el que, posteriormente, el agua y el barro se encauzaron por la calle de la Iglesia e inundaron una bodega, según señaló la Subdelegación del Gobierno. En el recinto se encontraban seis personas, entre ellas dos mujeres adultas que fallecieron. Las víctimas tenían ambas unos 60 años, según el 1-1-2 con datos de Sacyl.

Además de los menores, resultaron heridos un varón de 60 años y una mujer de 30, que fueron trasladados al hospital, y otro de 70, que fue dado de alta 'in situ'. Durante el incidente, un varón de 80 años desapareció, pero fue después encontrado ileso.

Al lugar acudieron los Bomberos de Ponferrada, Policía Nacional de León, Policía Local de Ponferrada, Emergencias sanitarias - Sacyl- y el Centro Coordinador de Emergencias, que activó al Grupo de Intervención Psicológica (GRIPDE).

"COMPLICADA" PREVISIÓN

Por su parte, la meteoróloga de Meteored Andrea Danta ha destacado que, aunque se asocien las riadas más al otoño o la primavera, hay una serie de factores que pueden influir en que se desarrollen tormentas capaces de descargar una gran cantidad de agua en muchos lugares en otras épocas del año, como aire frío en altura, zonas muy secas y aire cálido presente.

"Lo que ha ocurrido en este caso es que tenía este ingrediente tan importante como es mucho calor en superficie, que por sí solo no puede generar algo así. Sin embargo, al unirse el aire frío en altura como ha ocurrido este fin de semana con la llegada de esa dana pues aumenta mucho la inestabilidad y la probabilidad de que ocurra este fenómeno", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Si bien apunta a que "había avisos activos" para este sábado y se prevía desde hacía días, ha admitido que en lo que se refiere a las danas y a este tipo de fenómenos es "complicado" predecir "justo el punto en el que van a afectar". Según ha detallado, tienen un comportamiento que es "muy errático, pero también muy localizado". Por lo tanto, "aunque se ponga un aviso o se intuya un riesgo en una zona, puede afectar de una forma muchísimo mayor a un punto y justo en el pueblo de al lado prácticamente que no ocurra nada".

"Yo siempre pongo el ejemplo de Madrid. Puede estar diluviando en puntos del Retiro, pero en una zona que cercana, como puede ser Ciudad Universitaria, puede ser que no carga ni una gota. Entonces, eso es lo difícil de este fenómeno, que se puede prever lo que va a ocurrir, pero no exactamente en qué punto va a afectar", ha explicado.