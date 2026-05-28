La AEPD publica más de 1.500 informes jurídicos para facilitar su consulta por parte de organizaciones y profesionales

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Teclado de un Ordenador EUROPA PRESS 06/2/2009 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado más de 1.500 informes jurídicos con el objetivo de facilitar su consulta, análisis y reutilización por parte de organizaciones y profesionales.

Así lo ha dado a conocer este jueves la organización, que ha explicado que la publicación de estos informes se acompaña del lanzamiento de una nueva sección de Datos abiertos, desde la que ya es posible descargar el conjunto de documentos de forma agrupada. Esta sección se ampliará progresivamente con más documentación y recursos de interés.

Los informes jurídicos, elaborados en respuesta a consultas planteadas ante la Agencia por entidades y particulares, constituyen "una fuente de referencia para la interpretación de la normativa de protección de datos en múltiples ámbitos de actividad, ofreciendo criterios y orientaciones de utilidad para organizaciones y profesionales", según ha destacado.

Asimismo, la AEPD ha indicado que la publicación íntegra de este repositorio documental "permite identificar criterios, facilitar el estudio de los casos y contribuir a una mayor seguridad jurídica en la aplicación de la normativa de protección de datos".