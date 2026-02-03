AETD afirma que las plataformas tienen una "nula" disposición para implementar sistemas de verificación de edad eficaces

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea para la Transición Digital (AETD) ha advertido este martes de la "nula" disposición de las grandes plataformas digitales para implementar sistemas de verificación de edad realmente eficaces, 2a pesar de la creciente evidencia sobre los riesgos que el actual entorno digital supone para los menores".

La AETD subraya que, hasta la fecha, las medidas adoptadas por las plataformas "han sido mayoritariamente cosméticas y orientadas a eludir responsabilidades más que a garantizar una protección efectiva".

En este contexto, valora positivamente que España vaya a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que considera "coherente" con la preocupación social y educativa existente y con las líneas defendidas en la propuesta de Pacto de Estado en defensa de los menores en el ámbito digital, promovida por la propia asociación en 2023.

Desde la asociación insisten en que las plataformas digitales "no han mostrado una predisposición real" para implantar sistemas de verificación de edad eficaces, y que cualquier avance normativo "será insuficiente si no va acompañado de medidas técnicas concretas y verificables".

La AETD señala asimismo que la medida propuesta por el Gobierno presenta todavía "importantes inconcreciones", y que en algunos aspectos "se asemeja más a una declaración de intenciones que a un plan plenamente operativo".

En concreto, la asociación considera "insuficientemente definido" el compromiso de investigar los algoritmos que gobiernan la distribución de contenidos, ya que, a su juicio, "no existen mecanismos efectivos de auditoría algorítmica, ni se exige a las plataformas una rendición de cuentas clara, ni obligaciones reales de transparencia".

En ausencia de estos instrumentos, advierte la entidad, "resulta imposible evaluar de forma rigurosa el impacto real de los sistemas de recomendación".

La asociación recuerda que el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales "se basa legítimamente en la obtención de beneficios", pero subraya que esa rentabilidad "no puede construirse a costa de la salud y de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

"Esta preocupación resulta especialmente grave cuando los principales afectados son colectivos especialmente vulnerables, como los menores, que aún no han desarrollado plenamente las capacidades críticas y ejecutivas necesarias para identificar riesgos", avisa la AETD, destacando que "no se trata de un problema puntual ni de una mala gestión individual, sino de un problema estructural, corporativo y sistémico, vinculado al funcionamiento mismo de las plataformas y a los incentivos que generan".

La entidad considera "imprescindible" analizar qué prácticas y diseños están favoreciendo la creación de patrones adictivos, así como su relación con fenómenos como la desinformación, el ciberacoso o el deterioro del bienestar emocional de los menores.

Por todo ello, la AETD reclama que el Gobierno dote a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) de las herramientas necesarias para reforzar el control efectivo sobre las plataformas, en línea con el Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act).