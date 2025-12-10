Agencia Europea de Medio Ambiente avisa de que la UE sigue lejos de sus objetivos ambientales a 2030 pese a los avances

Archivo - El pantano de Santa Fe seco, en el parque natural del Montseny, a 19 de septiembre de 2023, en Fogás de Monclús, Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) advierte que, tal y como están las cosas ahora, es probable que la Unión Europea (UE) no alcance la mayoría de los objetivos ambientales para 2030 a pesar de los avances que está implementando en áreas clave. Esta es la principal conclusión a la que llega el organismo en su nueva evaluación anual del VIII Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente (PAM), que ha publicado este miércoles.

Este programa establece el marco para la política ambiental de la UE hasta 2030 y su progreso se evalúa sobre la base de un conjunto de 28 indicadores principales y los objetivos correspondientes en áreas como la mitigación y adaptación al cambio climático, una economía circular regenerativa, contaminación cero y un medio ambiente libre de tóxicos, etc.

Esta tercera evaluación anual llevada a cabo por la AEMA muestra que es probable que la mayoría de los objetivos ambientales para 2030 sigan sin alcanzarse a pesar de que la UE continúa reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando la calidad del aire y aumentando la proporción de empleo verde y economía verde en el conjunto de la economía.

En el informe, la AEMA no ha recogido ninguna mejora para este año en ninguno de los 28 indicadores. De hecho, ha mostrado que las perspectivas de tres de ellos han empeorado con respecto a 2024, lo que a su juicio refleja el estancamiento del gasto ambiental, la continua disminución de los impuestos ambientales y el aumento de las pérdidas relacionadas con el clima debido a la mayor frecuencia de los fenómenos extremos.

En líneas generales, el cuadro de indicadores muestra un panorama desigual del progreso. De esta manera, señala que la mitigación del cambio climático avanza, aunque la eliminación de tierras por uso de suelo sigue retrasada y los esfuerzos de adaptación son insuficientes ante el aumento de los riesgos climáticos. Además, indica que el progreso hacia una economía circular es lento y que el uso de materiales y los residuos siguen aumentando.

A su vez, apunta al probable retraso de todos los objetivos de biodiversidad y a la presión de la producción y el consumo de la UE, que sigue siendo alta debido al uso de energía, la demanda de materiales y los cambios clave en materia de sostenibilidad no avanzan con la suficiente rapidez para alcanzar los objetivos de 2030. "El debilitamiento de las condiciones propicias obstaculiza aún más el progreso", ha especificado.

De acuerdo con el informe, el impacto de muchas iniciativas políticas importantes que se han adoptado recientemente tardará en materializarse. Por lo tanto, las tendencias actuales reflejan tanto las deficiencias en la implementación como la creciente presión del cambio climático y ambiental.

Ante esto, el reporte incide que que cumplir con los objetivos ambientales para 2030 requerirá de una implementación mucho más rápida y con mejores recursos de la legislación vigente. "Si bien la UE ha reforzado significativamente su marco político en los últimos años, el pleno efecto de estas medidas aún no se ha materializado, y el plazo para alcanzar los objetivos para 2030 se está acortando rápidamente", ha avisado.