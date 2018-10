Agua.- La alcaldesa de Toledo se opone a un nuevo trasvase y exige al Gobierno central alternativas para ponerle fin

Publicado 07/09/2018 11:49:25 CET

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha mostrado su oposición "rotunda" al nuevo trasvase Tajo-Segura aprobado este jueves y ha exigido al Ejecutivo central la búsqueda de alternativas reales a la política trasvasista para que el agua de calidad y en cantidad quede garantizada en la cuenca del río Tajo.

"Nuestra postura es firme, hoy, como ayer y como siempre he mantenido, decimos no al trasvase Tajo-Segura, decimos no a las agresiones a nuestro río, y decimos no a las políticas trasvasistas", ha manifestado la responsable municipal, para añadir que la inercia del Gobierno central en materia de agua con nuevos trasvases del Tajo al Segura "merma los recursos e hipoteca el futuro de Toledo", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, Tolón espera que el Ejecutivo detenga cuanto antes esta tendencia y busque alternativas para poner fin a una situación de décadas que va en contra de los intereses de los toledanos. "Con independencia de quien ordene estos trasvases nuestra posición siempre ha sido la más sensata, como alcaldesa siempre defenderé los intereses de mi ciudad, desde el equipo de Gobierno no tenemos ninguna duda a este respecto", ha añadido.

En este sentido, la responsable municipal ha subrayado que trasvase tras trasvase "tan sólo llevará a liquidar el río Tajo y, con ello, las oportunidades de crecimiento de Toledo y el anhelo de dejar un futuro mejor a los hijos, ya que la política trasvasista es una merma al Tajo, al desarrollo de la ciudad y a sus posibilidades de progreso".

La alcaldesa de Toledo ha reiterado que espera que el nuevo Gobierno de España ponga pronto sobre la mesa alternativas reales a un trasvase que impide la regeneración natural del río, que se aleje de las políticas trasvasistas y garantice la solidaridad entre territorios, pero sin comprometer el río, para dar por finalizada una etapa en la historia del Tajo que afecta desde hace años al caudal ecológico a su paso por la ciudad y a otros tantos municipios ribereños.