El año 2026 arranca con 31.744 hm3 en los embalses y al 56,6% de su capacidad, cinco puntos más que hace un año

Mapa con estado de los embalses en España. La reserva hídrica española está al 55,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31. - Europa Press

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 31.744 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 56,5% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. En total, 13 de las 16 cuencas están por encima del 50%.

En comparación, los embalses están siete puntos por encima que la media de la última década (y registran 3.921 hm3 más en comparación) y cinco puntos por arriba con respecto al año pasado (y registran 2.794 hm3 más en comparación). Durante la última semana, la reserva hídrica se ha incrementado en 190 hm3, es decir, en el 0,3% de su capacidad. En líneas generales, las precipitaciones han afectado de forma considerable a toda la Península.

En concreto, la máxima se ha producido en Ceuta, donde se han recogido 95,2 litros por metro cuadrado (l/m2). De acuerdo con Transición Ecológica, la vertiente atlántica está al 57,3% y la mediterránea, al 54,5%.

Los embalses que están por encima del 50% de su capacidad son el Cantábrico Oriental (71,2%), el Cantábrico Occidental (55,1%), el Miño-Sil (61,6%), Galicia Costa (69,7%), las cuencas internas del País Vasco (81%), el Duero (55,4%), el Tajo (62,1%), el Guadiana (61%), el Tinto, Odiel y Piedras (89,5%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (51,1%), el Júcar (51,5%), el Ebro (57,8%) y las Cuencas internas de Cataluña (84,9%).

Por el contrario, las cuencas que están por debajo del 50% son Guadalete-Barbate (48,1%), el Guadalquivir (46,4%) y el Segura, que continúa una semana más a la cola con el 26,1%.