Los embalses españoles almacenan 46.892 hm3 y están al 83,7%, 23 puntos más que hace un año

Archivo - Una persona pesca en un tramo de la Vía Verde del Alberche, a 22 de febrero de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España).- Gabri Solera - Europa Press - Archivo



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La reserva hídrica española almacena 46.892 hectómetros cúbicos (hm3), lo que equivale al 83,7% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Durante la última semana han aumentado en 140 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,2% de su capacidad total.

En comparación, el año pasado por estas fechas almacenaban 34.060 hm3 y estaban al 60,7% (es decir, 23 puntos por debajo). La media para esta época del año de la última década ha sido que tuvieran 35.388 hm3 y estuvieran al 63,1%.

Durante la última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Vitoria - Gasteiz (Aeropuerto), donde se han recogido 60,2 litros por metros cuadrado (l/m2).

De acuerdo con Transición Ecológica, la vertiente atlántica almacena 36.010 hm3 y está al 84,9%. Mientras tanto, la mediterránea tiene 10.882 hm3 y se encuentra al 79,7%. En total, hay dos cuencas que están por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (91,9%).

Además, hay diez que superan el 80%: Guadalete-Barbate (89,2%), el Cantábrico Oriental (87,7%), el Guadalquivir (87,6%), el Duero (87,4%), Tinto, Odiel y Piedras (87,3%), el Miño-Sil (87,2%), el Ebro (86,5%), el Guadiana (86,1%), el Cantábrico Occidental (82,4%) y Galicia Costa (81,9%).

Por debajo, pero aún así sobrepasando el 50%, se encuentra el Tajo (79,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (77%), el Júcar (68,3%) y el Segura (58,4%). De acuerdo con el último boletín de la Conferencia Hidrográfica del Segura, publicado este lunes, la cuenca se encuentra al 59% y almacena 668 hm3. En comparación, el año pasado estaba al 29% con 332 hm3.

Por otro lado, Transición Ecológica también informa de que la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 82,49% con 32.005 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 86,33% con 14.887 hm3.