Agua.- La reserva hídrica española se encuentra al 52,1% de su capacidad, el nivel más alto para la época desde 2015

Archivo - El embalse de El Atazar, a 20 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 29.206 hectómetros cúbicos (hm3), por lo que está al 52,1% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Esto supone el nivel más alto para la semana 39 del año desde octubre de 2015, cuando los embalses almacenaban 31.336 hm3 en este punto del año, lo que equivale al 55,9% de su capacidad.

Con comparación con la semana pasada, los embalses han perdido 534 hm3, o lo que es lo mismo, el 1% de su capacidad total actual. En los últimos siete días, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto) con 66,9 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica está al 52,9%, mientras que la mediterránea se encuentra al 49,5%. En lo que respecta a las cuencas, las que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (67,1%), el Cantábrico Occidental (58,2%), el Miño-Sil (56,1%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (53,6%) el Tajo (57,8%), el Guadiana (57,7%), Tinto, Odiel y Piedras (63,3%), el Ebro (52,9%) y las Cuencas internas de Cataluña (74%).

Por el contrario, las que están por debajo del 50% son Galicia Costa (41,5%), Guadalete-Barbate (41,5%), el Guadalquivir (41,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (44,1%), el Júcar (49,5%) y el Segura, a la cola con el 18,1%.