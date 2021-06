Alares premia a 17 organizaciones y personas por ser "referentes" e "inspiradoras" en el mundo laboral tras la pandemia

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fundación Alares ha premiado este martes a diecisiete organizaciones y personas por ser "referentes" e "inspiradoras" en el mundo laboral tras la pandemia del coronavirus. Un galardón que, además, les reconoce como "los que están mejor preparados para afrontar con éxito" la actual situación.

Tal y como ha señalado la organización en un comunicado, los premios reconocen el trabajo en los ámbitos de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y el fomento de la corresponsabilidad y la responsabilidad social de diferentes instituciones, empresas, agentes sociales, directivos y medios de comunicación, entre otras categorías.

Por un lado, las organizaciones que han recibido el premio son SAP España, Sandoz Farmacéutica, Bravent, Meliá Hotels International, RTVE por el programa Objetivo Igualdad, Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer), la Fundación PortAventura, la Universidad de León y la Universidad Camilo José Cela.

Las personas que, por otro lado, han sido galardonadas son la política Mª Carmen Quintanilla Barba, el actor Octavi Pujades, los investigadores Ana de la Puebla Pinilla, Luis Gordo y Francisco José Sanclemente y el comunicador Miguel Ángel Tobías.

El cortometraje 'No me da la vida (Malamente)' ha sido también Premio Alares 2021 y otras once entidades y empresas han recogido su accésit y mención especial como Quirón Prevención, Panasonic, Interóleo Group, D'Genes, Ignacio Mariscal, Carme Chaparro, el Instituto de las Mujeres, el Sindicato de Periodistas de Andalucía, la campaña 'Dale la vuelta: comparte en igualdad', la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), y Alejandra Selma Penalva.

Al evento, que ha tenido lugar en el Palacio de Neptuno de Madrid y ha contado con la presencia del consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, se han sumado cientos de invitados que han seguido el acto de entrega online.

También ha asistido la secretaria General de Trabajo y del IRSST, Luisa Montesinos Arencibia, y el escritor, humorista y músico Ángel Rielo. Asimismo, han acudido patronos de la Fundación Alares, como Irene Villa y Cipri Quintas y de la Fundación Diversidad, como Eduardo Vizcaíno y Mercedes Pescador, y otras figuras del ámbito empresarial, como Eduardo Martín Cardona, CEO de Alares y social.

El presidente de Alares y promotor de los Premios, Javier Benavente Barrón, ha enfatizado que las empresas que "solo las empresas que preserven el talento, que sean capaces de adaptarse, de ser flexibles, de trabajar por el bienestar de sus equipos, poniendo los recursos y la atención necesarias, tendrán el músculo suficiente para lograr sus metas".

Esta edición se ha organizado con un formato híbrido que ha permitido "cientos" de invitados de manera online, y que ha sido presidido por los Sus Majestades los Reyes.