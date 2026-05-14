Aldeas Infantiles destaca el "compromiso" de las familias que cuidan a 16.000 niños tutelados en España y pide más apoyo

Un niño abrazado a un adulto. - ALDEAS INFANTILES SOS

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha reivindicado "el compromiso y la solidaridad" de las familias de acogida que cuidan de más de 16.000 niños y niñas en España y ha pedido "promover" este modelo de cuidado facilitando "más apoyo" a los hogares de acogida, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Familias, este 15 de mayo.

La organización recuerda que el acogimiento familiar es la primera medida de cuidado alternativo que la Ley del Menor recomienda cuando unos padres pierden la tutela de su hijo. Sin embargo, avisa de que el acogimiento residencial supera al familiar en España. Actualmente, 19.977 niños y niñas crecen en acogimiento residencial, frente a los 16.486 que viven con familias acogedoras.

"Esta situación demuestra la necesidad de seguir impulsando el acogimiento familiar con más apoyos y más recursos especializados para que las familias puedan garantizar el bienestar de los niños y niñas que crecen bajo esta medida de protección", han indicado desde la organización.

En 2025, Aldeas Infantiles SOS acompañó a 919 familias acogedoras y a 897 niños, niñas y adolescentes a través de los Programas de Acogimiento Familiar que tiene en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid.

Las familias de acogida reciben apoyo, orientación, formación y seguimiento de un equipo de profesionales del ámbito psicosocial formado por trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos y educadores sociales, que supervisa y coordina todo el proceso de acogimiento junto a los Servicios Sociales, según destaca la ONG.

Además, pone de relieve que los equipos trabajan con los niños y niñas en la construcción de una "identidad positiva", apoyan a las familias de origen en la superación de las dificultades que han provocado la separación y orientan a las familias acogedoras con pautas de crianza basadas en el buen trato.

Asimismo, la organización promueve una relación positiva entre el niño o niña y ambas familias y facilita su vinculación con la red social y comunitaria, claves en su desarrollo.

"Es un camino complejo, pero el acompañamiento de Aldeas Infantiles SOS asegura el bienestar de nuestra familia", ha señalado Sara, madre acogedora. "El acogimiento es la aventura más enriquecedora que he vivido", ha enfatizado.