Amnistía Internacional muestra preocupación por la violencia a periodistas tras las protestas de Ceuta y señala a Vox

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación ante la embajada de Marruecos en Madrid, a 2 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización Amnistía Internacional ha mostrado su "preocupación" por la violencia y el "hostigamiento" ejercido contra los periodistas que cubren la información sobre Ceuta. Así, han acusado a Vox por fomentar "el riesgo de que sufran algún tipo de violencia" mediante señalamientos públicos a medios y profesionales de la comunicación.

El comunicado de la organización llega tras los incidentes registrados este miércoles en las movilizaciones de la Plaza de Cibeles en Madrid y en los alrededores del Congreso de los Diputados, así como en las inmediaciones del paso fronterizo de Ceuta, donde varios equipos de televisión recibieron "violencia física y verbal, hostigamiento e insultos" mientras realizaban sus conexiones en directo.

Así, la organización ha reclamado a las autoridades que garanticen la integridad de los informadores y el desarrollo de su trabajo en "condiciones seguras".

La entidad ha denunciado que los afectados les han trasladado que las fuerzas de seguridad "no han actuado o han actuado tarde" en ocasiones, obligándoles a interrumpir sus coberturas.

"Las autoridades tienen la obligación positiva de garantizar la seguridad de los periodistas. Esto es vital para que las sociedades tengan acceso a una información plural e independiente. La libertad de expresión y de información es un derecho humano que debe protegerse", ha aseverado el responsable de Investigación de Violaciones de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Daniel Canales.

Por eso, la entidad ha responsabilizado a la formación política Vox de alimentar este clima por llevar "años acusando sistemáticamente a algunos medios de manipuladores, llegando a calificar recientemente a periodistas de RTVE como 'terroristas'". Según advierte la organización, este acoso y señalamiento directo incrementa el riesgo de agresiones contra los profesionales.

Por todo ello, Amnistía Internacional ha instado a todos los partidos políticos y autoridades a "condenar públicamente la violencia contra los periodistas", así como los "actos y discursos racistas y xenófobos" por considerar que contribuyen a incrementar el clima de odio y tensión social.