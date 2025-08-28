Ana María Bordas, de RTVE, Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria, junto a Mejide, Vallés y Klaudio Landa

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha sido distinguida con el Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz). Completa así el palmarés de personalidades reconocidas con este galardón este año, junto a Risto Mejide, Klaudio Landa y Vicente Vallés.

En concreto, el jurado ha distinguido a Bordas por encarnar "una carrera profesional impecable, marcada por el liderazgo, la innovación, el servicio público y su relevancia internacional".

Según ha informado RTVE en un comunicado, entre otros logros, desde RTVE destacan que fue la primera mujer en dirigir RNE en Cataluña, "evidenciando su capacidad de liderazgo y su papel rompedor como mujer en altos cargos dentro de la radiotelevisión pública".

En la actualidad, Bordas es directora de Producción de Contenidos de RTVE, donde supervisa las áreas de entretenimiento, magacines, sociedad y cultura, programación infantil y juvenil y nuevos formatos.

Además, este puesto lo compaginará durante los dos próximos años con el de presidenta del Grupo de Referencia de la UER para Eurovisión, un cargo que supone supervisar, aprobar y tomar decisiones sobre la organización y desarrollo del certamen musical.

En este ámbito, Bordas ha sido jefa de la delegación española de Eurovisión desde 2017 y es miembro del grupo directivo de Eurovisión Junior desde 2021. Fue, además, la productora ejecutiva de la última edición de Eurovisión Junior celebrada en Madrid en 2024.

Bordas ingresó en RTVE en 1984. Desde entonces, ha sido editora de noticias, jefa de informativos y corresponsal de RNE en Washington, además de ocupar diversos cargos directivos en RNE y TVE durante más de 20 años como directora de La 2, directora de Programación y directora del Centro de Producción de Cataluña.