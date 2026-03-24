Ana Redondo amadrina la docuserie de TVE 'Benita', sobre la transición de su protagonista: "No encajamos en los géneros"

Cartel de la docuserie ‘Benita’. - RTVE

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha presentado la serie documental 'Benita', una producción que acompaña a su protagonista -anteriormente conocida como Maestro Joao- durante su transición. "Es una apuesta ganadora porque vamos a ver el triunfo de la voluntad, de la valentía y la imposibilidad de etiquetar a las personas", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"Yo creo que somos inetiquetables, Benita. No encajamos bien, no encajamos en los estereotipos, no encajamos en los géneros, no encajamos en esas etiquetas sociales en las que nos pretenden incorporar, sobre todo los que vienen con esa forma de ver las cosas tan en blanco y negro. Y lo importante es que fuera de las etiquetas, fuera de los estereotipos, somos libres y afortunadamente somos seres humanos", ha expresado la responsable de Igualdad en la presentación del documental en la sede del Ministerio, al tiempo que ha definido a Benita como "un ser de luz".

Por su parte, Benita ha afirmado que lo primero que hace al llegar a casa es "quitarle la etiqueta a la ropa nueva". "Ni para eso las quiero", ha expresado al tiempo que ha asegurado que "tiene que haber más respeto en general".

El documental, que se podrá ver el próximo martes en la 2 de TVE, coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Trans, consta de dos capítulos "que acompañan a Benita en el viaje más importante de su vida", como ha explicado la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

La producción arranca con el cambio de género en el documento de identidad de Benita, un paso "crucial" y una "decisión firme de realizar la reafirmación de género", como han afirmado desde Zeppelin, que ha colaborado con RTVE en la producción del documental.

"No me lo daban al momento porque no era un cambio de nombre, tenían que cotejar la información", ha explicado la protagonista de la serie, que ha asegurado que recibir el nuevo DNI fue un momento "muy fuerte".

BENITA: "LA MIRADA QUE MÁS DUELE, LA TUYA"

Sin embargo, la protagonista ha subrayado que también hubo circunstancias "muy duras" durante la transición. "La mirada que mas duele es la tuya en el espejo. A Benita no la han sacado a bailar, no le han dado su primer beso. Es muy duro", ha lamentado.

Aun así, Benita ha aseverado que "no reniega de lo que fue porque todo ello es lo que ha convertido a Benita en lo que es hoy", como apunta en el propio documental.

Redondo ha comentado que Benita inició su transición a los 61 años, "quizá tardó tanto tiempo precisamente porque no hubo ejemplos, no hubo referentes, no hubo a quien poder seguir en esta transición, en este camino tan complejo".

"Gracias, Benita, por ser quien eres y por enseñarnos algo fundamental en el documental: nunca es tarde. Si hay ganas de ser una o uno mismo, se consigue", ha dicho la ministra.

El director de RTVE, Sergio Calderón, ha afirmado que la televisión pública "tiene que seguir dando ejemplo a lo largo de todo el año en divulgar todas las necesidades".

"Algo que ha expresado la señora ministra es la visibilidad y la creación de referentes. Yo creo que en todos los colegios, en todos los institutos, cuando somos pequeños necesitamos referentes para seguir construyendo nuestra vida como adultos en deseo de igualdad y de pura convivencia. Y en estos tiempos la televisión pública tiene que contribuir a esos valores", ha subrayado Calderón durante la presentación.

Por su parte, Benita ha asegurado que le da "miedo" que la califiquen de referente porque, según ella, le quedaría "una responsabilidad muy grande" si se equivoca. "Me da miedo dar respuestas sobre las que no estoy segura", ha explicado.

Respecto a su experiencia durante el rodaje del documental, Benita ha destacado que ha "aprendido" sobre ella misma. "He sido un experimento con la propia medicación, mis médicos lo saben, he sido natural, quería que la gente viera la verdad, que vieran cómo me vuelvo loca con la hormona y el proceso de alguien que tiene que hacer su propio camino en la vida", ha expresado, al tiempo que ha asegurado que no temía enfrentarse al quirófano, sino "vivir sin ser" ella misma.

Benita también ha asegurado que "admira a la ministra" y al ministerio en el que se ha celebrado la presentación, y ha asegurado que, aunque "no sabe" si ha hecho "mucho o poco" por las personas transexuales del país, es "más importante" la labor de la televisión pública y del ministerio de difundir una historia como la suya. "Esto no es otra cosa que mi historia, el camino que he elegido. Nunca es tarde para ser quien eres", ha expresado.