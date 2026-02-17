Ana Redondo pide no confundir un "debate constitucional" sobre el burka con un "debate racista" propuesto por Vox

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido no confundir un "debate constitucional" sobre el uso del burka en España con un "debate racista" propuesto por Vox con su proposición de ley para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos.

"Vamos a estar muy atentas a lo que se diga esta tarde, pero lo que estoy radicalmente en contra es confundir un debate constitucional, porque ese sí que tiene una trascendencia constitucional, con un debate racista que es lo que pretende Vox, que ha traido una iniciativa racista", ha advertido este martes Redondo en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

El Pleno del Congreso votará esta tarde la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público.

El PP ya ha avanzado que apoyará la iniciativa, mientras que Sumar ha dicho que votará en contra y la tacha de "retrógrada". Por su parte, Junts votará en contra de la proposición de ley de Vox aunque han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.