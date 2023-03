Ana Rosa anuncia que ha ganado a Pablo Iglesias el juicio por su opinión sobre la gestión de las residencias

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presentadora Ana Rosa Quintana ha anunciado este lunes que ha ganado el juicio al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias después de que este denunciara a 'El programa de Ana Rosa' por unas palabras de la conductora sobre los fallecimientos en las residencias durante la pandemia, una opinión que ahora el juez estima que "estaba construida en base a la información dada por el propio equipo de Gobierno", según ha indicado.

Ana Rosa Quintana se pronunció en 2021 sobre la gestión de las residencias durante la pandemia por parte de Pablo Iglesias: "El líder de Podemos echa en cara los muertos de las residencias de ancianos a Díaz Ayuso, cuando él era el responsable de los geriátricos".

"El juez estima que la opinión estaba construida en base a la información dada por el propio equipo de Gobierno. Es decir, que hemos ganado a Pablo Iglesias", ha apuntado la presentadora del matinal de Telecinco.

En la resolución judicial se concluye que "el escrito remitido por el demandante no fue un intento de rectificación sino de rebatir y replicar la opinión crítica de la presentadora", según señala Telecinco en un comunicado.

Tras el fallo del juez, ni Mediaset, ni la presentadora, ni 'El programa de Ana Rosa' tendrán que dar una rectificación, que es lo que pedía Pablo Iglesias, y tampoco tendrán que dar una compensación económica al que fue líder de Podemos, según informan. Además, se impone al vicepresidente el pago de las costas, aunque la presentadora ha puntualizado que "tendrá derecho a recurrir".

Por su parte, Pablo Iglesias ha afeado, este lunes, en la cadena de radio RAC1, que Ana Rosa Quintana haya "presumido" de haberle ganado "un juicio que le legitima para mentir".

"El riesgo de generalizar es que la ciudadanía meta a todo el mundo en el mismo saco. Yo no me imagino a Jordi Basté haciendo lo mismo que Ana Rosa, presumiendo de que ha ganado un juicio que le legitima para mentir", ha valorado Iglesias.

"Ana Rosa ha salido hoy en televisión diciendo: He ganado un juicio porque me denunciaron por decir que Iglesias era responsable de las muertes de ancianos en las residencias y, aunque sea mentira, un juez ha dicho que yo puedo decir eso. Eso no es una degradación del conjunto de la profesión, sino que señala una serie de actores a los que los jueces están dando licencia para mentir", ha añadido Iglesias.

Además, ha criticado que si él saliera "a insultar a Ana Rosa y a generar un espectáculo", los jueces le "crujen". "Esa es la realidad. Aquí, el espectáculo es algo que se protege cuando lo lleva a cabo la ultraderecha mediática", ha indicado, al tiempo que ha dicho que "Ana Rosa es una señora vinculada con Villarejo", a la que "escriben los libros, la máxima expresión de la indecencia". "Un guionista no podría construir un personaje tan repugnante y que el 'showrunner' se lo aceptara", ha señalado.