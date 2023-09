Ángel Carmona, Antonio Vicente y Lourdes Maldonado, las novedades de la nueva temporada de RNE

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ángel Carmona y Antonio Vicente por las mañanas en 'Mañana más' y Lourdes Maldonado por las tardes en 'Las tardes de RNE', son las novedades de la nueva temporada de RNE, según han anunciado este viernes en la rueda de prensa de presentación celebrada en el Circulo de Bellas Artes, en Madrid.

De esta manera, a las 10.00 horas Carmona y Vicente estarán al frente del programa de RNE tras trabajar durante años en Radio 3 en el programa 'Hoy empieza todo'.

"Me encanta estar en las mañanas, aunque también reconozco que hay una parte de respeto. En realidad es miedo porque es una audiencia que sentimos como distinta, pero lo que hemos aprendido en Radio 3, que es una perspectiva cultural abierta, lo llevaremos a Radio 1", ha afirmado Vicente en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, Carmona, ha señalado que el cambio de Radio 3 a Radio 1 es "un camino completamente natural". "La radio me hace muy feliz y empezar a hacerla hace que encuentre un sentido por el día a día. Estoy encantado. Mientras estoy haciendo radio yo siento que nada malo me puede pasar, entonces ahí me siento protegido, así que de 10.00 a 13.00 horas sé que voy a estar protegido todo el rato, el resto del día ya depende de mí", ha comentado.

Por otro lado, Maldonado, que estará al frente de 'Las tardes de RNE' de 16.00 a 19.00 horas de lunes a viernes, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que su transición de la televisión a la radio ha sido "maravillosa, inesperada y muy estimulante y excitante".

"Me encanta esta vuelta a la radio, encima la radio de todos, la radio pública, Radio Nacional de España, en una franja maravillosa de cuatro a siete de la tarde, donde puede pasar de todo, pueden pasar tantas cosas", ha comentado.

Durante la presentación, la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha subrayado la importancia de la confluencia entre los medios de RTVE para acercar a espectadores y oyentes. "Cuanto mejor le va a cualquiera de nuestras ofertas y conseguimos captar la atención del público, que es para lo que trabajamos, nos vamos convirtiendo en un medio de referencia y se van acercando a nosotros. RNE es una de las emisoras veteranas del país y tiene todo el crédito de la audiencia", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que el objetivo es "mantener la segunda posición como grupo y seguir contando con el favor del público". "Que sigan acercándose a nuestras ofertas en televisión, radio y plataformas; y trabajar para hacerlo cada día mejor: no conformarnos", ha explicado.

PROGRAMACIÓN RNE TEMPORADA 2023/2024

'Las Mañanas de RNE' seguirán conducidas por Iñigo Alonso a las 6.00 horas y después comenzará 'Mañana más' con Ángel Carmona y Antonio Vicente.

Además, Carles Mesa recupera a sus "despiertos" por las noches y afronta una nueva etapa en 'Gente Despierta' (a las 00:00 horas). La radio continúa hasta la madrugada, primero con Carlos Santos, que recupera 'Entre dos luces', y, a continuación, Chema García Langa, con 'El gallo que no cesa'.

Los fines de semana seguirán con Pepa Fernández, en su temporada 22 al frente de 'No es un día cualquiera', además, esta temporada cuenta con horario ampliado, los sábados y domingos de 08:00 a 13:00 horas.

La parrilla se completa con las dos principales ediciones informativas de Radio Nacional: '14 Horas' a mediodía, con Sandra Urdín y '24 Horas' a las ocho de la tarde, con Josep Cuní, que repite en el informativo nocturno centrado en la reflexión y el análisis de las noticias del día.

Además, de lunes a viernes, a las 15.00 horas se abre 'El Ojo Crítico', con Laura Barrachina y a las 19.00 horas, Mamen Asencio y su 'Por tres razones' profundiza en temas o sectores que a veces no tienen cabida en otros espacios.

Para la afición deportiva más exigente, Radio Nacional mantiene 'Radiogaceta de los Deportes', cada día a las 21.00 horas, con José María Rubí; y 'Tablero Deportivo' con Manu Martínez los fines de semana.

Además, RNE presenta 'Tras la tormenta', con Cristina Hermoso de Mendoza (sábados, a las 02:00 horas).