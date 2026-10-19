Ángel Cordovilla, el español nombrado por el Papa para la Comisión Teológica: "Lo recibo con alegría y responsabilidad"

Ángel Cordovilla. - DIÓCESIS DE SALAMANCA

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote español Ángel Cordovilla ha recibido con "alegría" su nombramiento por parte del Papa León XIV como uno de los 30 miembros de la Comisión Teológica Internacional para el quinquenio 2026-2031, y ha manifestado que asume esta tarea como "una gran responsabilidad al servicio de la Iglesia".

"Lo recibo con alegría, uno se siente honrado de que el Papa le nombre para un trabajo al servicio de la Iglesia en una institución con una larga historia, aunque inmediatamente también empiezas a pensar que es una gran responsabilidad y te preguntas: ¿Estaré a la altura?", ha indicado Cordovilla en declaraciones a Europa Press.

El teólogo ha explicado que la propuesta de candidatos parte del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y que ha recibido la noticia a través del secretario de este órgano. Además, ha precisado que es el Pontífice quien debe dar el visto bueno final.

El nuevo miembro ha detallado que la Comisión Teológica se reúne físicamente dos veces al año, en noviembre y junio, y que en la sesión plenaria del primer quinquenio se deciden los temas que se van a investigar. Estas materias pueden ser propuestas por el Papa o por el prefecto del dicasterio y presidente del organismo, Víctor Manuel Fernández.

Asimismo, ha señalado que los 30 integrantes se dividen en tres subcomisiones de diez miembros para trabajar documentos de unas 30 páginas sobre problemas pastorales que preocupan a la Iglesia, como por ejemplo, la sinodalidad, la ecología integral o los sacramentos, destinados a la reflexión de facultades de teología y obispos. A lo largo de su historia, la Comisión ha publicado 33 documentos.

Sobre los temas más acuciantes, Cordovilla ha destacado que el Papa León XIV ha situado "en primer orden" la "dignidad humana", por lo que prevé que se les pedirá reflexionar sobre este asunto o también sobre temas relacionados con la familia, con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica del Papa Francisco 'Amoris Laetitia'.

El experto ha recordado que este órgano fue creado por Pablo VI en 1969 para institucionalizar la experiencia positiva de colaboración entre obispos y teólogos durante el Concilio Vaticano II. De este modo, ha destacado que la comisión se mantiene al servicio de las profundizaciones teológicas que requieran el Papa y la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Ángel Cordovilla, actualmente decano de las facultades de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas-Madrid, figura entre los nuevos integrantes de este organismo, junto a teólogos y especialistas de distintos países.

El número de miembros ha aumentado de 28 a 30 en comparación con el quinquenio anterior y entre los nombramientos, destaca un aumento de la presencia de mujeres teólogas que ya había sido reforzada en quinquenios anteriores. En concreto, hace cinco años eran cinco y actualmente son un total de ocho mujeres, incluyendo cinco laicas.

Por continentes, la comisión ha quedado formada por 13 representantes de Europa, cuatro de Asia, cuatro de África, tres de Norteamérica, cinco de Sudamérica y uno de Australia. La sesión plenaria de la Comisión está programada del 23 al 27 de noviembre.