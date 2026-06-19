Antena 3 estrena 'AlaZ', la nueva y diferente prueba final de 'Pasapalabra' que sustituye a 'El Rosco' - ATRESMEDIA

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 ha estrenado este viernes 'AlaZ', la nueva y diferente prueba final que sustituye desde hoy al mítico 'El Rosco' de 'Pasapalabra', presentado por Roberto Leal.

El nuevo desafío que han tenido que superar los concursantes de 'Pasapalabra' es una adaptación fiel de 'DallAZetA', un formato original de la televisión suiza (RSI) que se ha emitido durante varias temporadas en el país helvético.

En 'AlaZ', que respeta la fonética de su nombre original, los concursantes se ubican dentro de una cabina y se ofrecen nuevos planos y posiciones para mostrar a los participantes resolviendo la definición.

En la mecánica de la nueva prueba final de 'Pasapalabra', el concursante tiene que averiguar la palabra que se busca completando los huecos de cada letra a partir de una definición y puede pedir pistas a cambio de perder segundos. 'AlaZ' es similar el tradicional juego de 'El ahorcado' ya que pueden ver cuántas letras forman la palabra.

Al igual que ocurre en el formato suizo original, los dos concursantes tienen que hallar la palabra exacta buscada a la definición que se le formula como pregunta, con una sola solución posible. En el caso del antiguo 'Rosco' podía haber varias respuestas validas.

"PASAPALABRA"

Otra diferencia respecto a 'El Rosco' es que en la nueva prueba de 'Pasapalabra' los concursantes pueden pasar diciendo "pasapalabra", dar la respuesta o pedir una pista; y cuando dudan, pueden pedir una pista diciendo "letra", lo cual tiene un coste de 5 segundos de tiempo. En 'El Rosco' los participantes solo podían o pasar diciendo "pasapalabra" o arriesgarse a dar la respuesta.

Asimismo, en 'AlaZ' ahora los concursantes sí tienen referencia visual del tiempo con el que cuentan para la prueba final, la letra por la que van jugando y el número de letras de la definición, algo que no sucedía en 'El Rosco'.

La nueva prueba también estrena línea gráfica, tipografía, cabecera propia y música. A nivel visual, la prueba final de 'Pasapalabra' ahora cambia la configuración circular de las letras por una representación horizontal lineal.

DESAPARECE LA COLOCACIÓN DE LAS LETRAS EN FORMA DE ROSCO

Respecto al grafismo, desaparece la colocación de las letras en forma de rosco y se introducen novedades como la aparición en pantalla de la pregunta o que, cuando se resuelve cada letra, aparece la respuesta correcta sobreimpresionada. En 'El Rosco', el espectador solo podía escucharlo.

Otra novedad que trae consigo este formato es que el concursante que más segundos ha cosechado en las pruebas precedentes tiene la posibilidad de elegir si empieza las definiciones de 'la A a la Z' o de 'la Z a la A'.

También cambia el número de segundos con el que parte cada concursante al inicio de la prueba, pasando de los 85 a los 110 segundos debido a que en 'AlaZ', a diferencia de 'El Rosco', los concursantes pueden perder segundos si piden pistas para resolver la palabra.

Además, como los concursantes pueden ver los huecos de la palabra que buscan, tienden a contar letras para saber si la palabra en la que piensan es la correcta, lo que les lleva a perder más tiempo que en 'El Rosco'.

La cadena de Atresmedia emitió este jueves el último 'Rosco' en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que confirmó el pasado mes de mayo el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022, que resolvía el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia (y la intervención de ITV) por la emisión del programa 'Pasapalabra', que incluye la prueba final 'El Rosco'.

La resolución del alto tribunal desestimaba íntegramente los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y confirmaba en todos sus extremos la sentencia recurrida que reconoce que el formato televisivo conocido como 'El Rosco' constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

Tras conocerse la sentencia, fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que Antena 3 seguiría emitiendo 'Pasapalabra' con 'El Rosco' como prueba final hasta que se ejecutara la misma, lo que podía durar días o semanas. Finalmente, será este viernes cuando la cadena estrene una nueva prueba final para el concurso.

Por su parte, Mediaset España anunció que comenzaba a preparar un nuevo programa que incluirá 'El Rosco' como elemento final y principal. El grupo de comunicación suscribió hace más de un año un acuerdo con la productora MC&F para comprar los derechos de 'El Rosco', que estaba supeditado a la obtención de una sentencia favorable para la compañía holandesa.

DISPUTA EN LOS TRIBUNALES

La titularidad de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' ha sido desde hace tiempo objeto de disputa en los tribunales españoles. El programa llegó a España a través de Antena 3 en el año 2000 con Silvia Jato como presentadora, siendo sustituida en algunas ocasiones por Constantino Romero.

Posteriormente, estuvo en antena en Telecinco desde 2007 y hasta 2019, cuando el Tribunal Supremo puso fin al litigio que enfrentaba a Mediaset España con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión del programa 'Pasapalabra', ordenando el cese de la emisión del programa que presentaba Christian Gálvez en Telecinco.

Precisamente, el pasado viernes la Audiencia Provincial de Madrid estimó parte de un recurso de apelación de la productora británica ITV Studios y elevó hasta los 73,2 millones de euros la indemnización que Mediaset España debe abonar por el "beneficio ilícito derivado de los ingresos publicitarios directos, convencionales y no convencionales" del programa 'Pasapalabra'. Media For Europe-MFE, matriz de Mediaset España, anunció que solicitará la anulación de esta sentencia, tras el fallo del Tribunal Supremo que ha determinado que los derechos de autor de la prueba final de Pasapalabra no son de ITV.

El espacio volvió en 2020 a Antena 3 --que lo emite en la actualidad con Roberto Leal al frente---, después de que Atresmedia Televisión e ITV Studios alcanzaran un acuerdo para la emisión en España del formato británico 'The Alphabet Game'.

Sin embargo, en noviembre de 2022 la Audiencia de Barcelona condenó a Atresmedia por emitir 'El Rosco', con licencia de ITV, sin supuestamente ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato que, según la sentencia consultada por Europa Press, correspondían a la productora holandesa MC&F, que inició el litigio. Atresmedia e ITV presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), que confirmó la semana pasada la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

La batalla judicial en torno a la titularidad de 'El Rosco' también se ha librado en Europa, donde el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) --en primera instancia del TJUE-- confirmó en 2023 que la denominación 'El Rosco' es una marca del programa de televisión 'Pasapalabra', del que es titular la productora británica ITV, tras considerar que la maltesa Good Services actuó de mala fe al registrar una marca del mismo nombre para impedir su uso.