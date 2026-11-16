Antena 3 y laSexta emiten el jueves el cara a cara entre Sánchez y Feijóo organizado por la Academia de Televisión

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 y laSexta emitirán este jueves el debate electoral 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

Así lo han confirmado a Europa Press este lunes fuentes de Atresmedia consultadas por Europa Press, que han avanzado que junto al debate el grupo ofrecerá una programación especial con previos y post debate para analizar el encuentro.

La Academia de Televisión organizará el cara a cara entre Sánchez y Feijóo el jueves, a las 22.00 horas, en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión.

Según señaló la institución, en la reunión se acordaron "por consenso" los bloques temáticos del debate que serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, como ya hizo en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 ofrecerá una señal institucional de los debates que podrán emitir las televisiones interesadas. Entre las que ya han confirmado que lo emitirán se hallan Antena 3, laSexta, La Séptima y RTVE.

"La Academia de Televisión ha sido siempre punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política. Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", ha defendido.