Normalidad en Barajas aunque con presencia de la UME y pasajeros pernoctando en la T4: "No podíamos salir"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas funcionan este martes con normalidad, aunque hay presencia de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y varios pasajeros se han visto obligados a pasar la noche en la T4 debido al apagón eléctrico que ha afectado a la Península Ibérica.

Fuentes de Aena han destacado a Europa Press que la situación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas es de "normalidad". El operador ha informado de que todos los aeropuertos españoles siguen activos y recomienda a los pasajeros que chequeen el estado de los servicios de transporte público que llegan a los aeropuertos y que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo por las posibles reprogramaciones del lunes.

"Esta noche los aeropuertos han adaptado sus horarios a las necesidades de los pasajeros reprogramados y no se han producido aglomeraciones significativas en los terminales", ha apuntado la compañía.

No obstante, un trabajador de la T4 ha relatado a Europa Press que "mucha gente" se ha tenido que quedar a dormir en la terminal y que ayer hubo "mucho problema" al coger los taxis, pero el apagón de luz no afectó "de manera significativa" al aeropuerto al contar con red propia.

Un militar de la UME que vigilaba la terminal ha apuntado que se encuentran en el aeropuerto porque están desplegados por toda la Comunidad de Madrid, aunque no ha podido dar más datos sobre la situación tras el apagón.

Además, agentes de la Policía Nacional han asegurado que este martes no ha habido ningún incidente, aunque sí hubo problemas durante el apagón para coger taxis y algunos retrasos.

PASAJEROS DURMIENDO EN EL AEROPUERTO POR NO PODER COGER TRANSPORTE

Es el caso de Maribel, una mujer mexicana y su hijo que, después de que perdieran su maleta, han tenido que pasar la noche en el aeropuerto porque no pudieron coger un transporte.

"Llegamos de Florencia ayer a las 10 de la mañana, se nos perdió la maleta, estuvimos tratando de recuperarla y nunca apareció. Tuvimos que quedarnos a dormir aquí porque era un caos, no podíamos salir", ha afirmado Maribel, visiblemente cansada tras pasar la noche en la T4 porque "todo estaba colapsado".

Abraham, un joven peruano que ha llegado este martes de Francia y se enteró por las noticias del apagón, ha reconocido que está "un poco preocupado" por que pueda suceder otra vez y pueda afectar a su itinerario.

"Voy para Perú y estamos un poco con la incertidumbre de que no suceda hoy lo que aconteció ayer y que no afecte a nuestro itinerario, que no afecte a los vuelos, porque todos estamos con un itinerario que cumplir y es difícil cuando se complica todo, hay pérdida de dinero, pérdida de tiempo", ha señalado a Europa Press Abraham, destacando que, hasta el momento, la aerolínea no ha reportado ningún inconveniente con su vuelo así que está "bien".

También estaba en el aeropuerto esperando su vuelo a Noruega Clara, una joven de 24 años de Almería que ha llegado esta mañana "muy temprano" en autobús a Madrid. "El autobús salía a las 11 de la noche y fui con dos horas de antelación, a la aventura, a ver si salía o si no salía y al final nos dijeron que sí", ha celebrado.

Aunque ha subrayado que "no hubo ningún problema", la joven, cuyo avión con destino a Noruega "de momento está en hora", se sorprendió al ver que "estaba todo completamente oscuro" al salir de Almería y "ver a la gente salir con la linterna del móvil encendida".

Además, una familia mexicana que estaba esperando su avión de regreso a México tras hacer "un tour de catorce días", pasó miedo de poder perder el vuelo y tener que quedarse "una o dos noches más".

"El grupo de las personas del tour nos dijeron que tenemos que tener paciencia, que ellos nos irían informando de lo que podríamos hacer y harían todo lo necesario para hablar con la línea aérea", ha comentado a Europa Press Rafael, el padre, quien afirma que de momento no han sufrido ningún tipo de incidencia.