La APM asegura que la prensa "resiste" en 2025 ante el "aumento de la presión de los poderes políticos"

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Madrid considera que la profesión ha resistido "ante el aumento de la presión de los poderes políticos" en este 2025, asistiendo a "un fortalecimiento del papel de los periodistas en la denuncia de supuestas actuaciones delictivas cometidas desde los poderes públicos, a pesar de la presión que sobre ellos se ha ejercido".

Así lo explica el vicepresidente primero y portavoz de la APM, Luis Ayllón, en una entrevista concedida a Europa Press para hacer balance del ejercicio, en la que pone el acento en que "muchas de las informaciones que, especialmente desde el Gobierno, se calificaban como bulos o desinformación, han sacado a la luz los principales asuntos que hoy están en los tribunales".

En este contexto, a la APM le preocupan "los intentos de quienes tienen poder de limitar la capacidad de funcionar de los periodistas, con el abuso de declaraciones sin preguntas, reducción del número de ruedas de prensa y limitación del número de preguntas, exclusión de algunos medios y favorecimiento de otros, difícil acceso a la información en algunos Ministerios, etc".

Preocupa también, según destaca Ayllón, la "polarización que se está dando en algunos periodistas, que actúan con frecuencia como activistas políticos de uno u otro signo, en ocasiones dificultando la tarea de sus compañeros".

De igual modo, el vicepresidente de la APM alerta de que la "abundancia" de analistas en tertulias de opinión, que "se comportan más como correas de transmisión de mensajes políticos del Gobierno o de la oposición y que son percibidos por los oyentes o espectadores como periodistas, provoca un aumento de la desconfianza hacia la prensa".

En 2025 sigue figurando entre sus principales preocupaciones "la situación de precariedad laboral en que se encuentran un buen número de periodistas, con salarios muy bajos, pese a una dedicación muy intensa".

Ante el acoso, el hostigamiento, las agresiones física o verbales, recuerda que "quienes tienen parcelas de poder a nivel estatal, autonómico local tienen la obligación de garantizar el libre ejercicio de la profesión periodística, algo que es absolutamente necesario para reforzar la democracia, especialmente en momentos en que se alzan voces que ponen en duda su valor". "Sin periodismo no hay democracia", subraya.

LA IA PUEDE SER "ÚTIL"

En cuanto a la inteligencia artificial, Luis Ayllón cree que ya es una realidad en los medios y "puede resultar un elemento útil para el trabajo de los periodistas". "Los periodistas hemos de saber sacar el rendimiento adecuado de ese nuevo instrumento, que puede facilitar nuestra tarea, pero nunca sustituirla", señala.

Según reflexiona el vicepresidente de la APM, "siempre que ha aparecido algo nuevo se ha pensado en que puede poner en peligro muchos empleos, pero lo cierto es que ocurre a menudo que lo que hace es crearlo y, posiblemente, obligar a los periodistas a trabajar de manera diferente".

"En cualquier caso, la aportación única de cada persona no es algo que pueda ser reemplazado por un mecanismo como la IA. Levantar una noticia, darle la orientación adecuada, expresar una opinión, etcétera, son cosas que sólo pueden hacer los auténticos periodistas. El riesgo, no obstante, es que se abuse del uso de la IA, lo que, indudablemente perjudicará la calidad de las informaciones", añade.

Por otra parte, la APM se muestra "preocupada" por el uso de la IA sin que vaya acompañado por un indicativo de que ese trabajo ha sido realizado de esa manera. "Eso resulta especialmente preocupante en la creación de imágenes que no son reales y cuando se trata de asuntos de importancia", argumenta.

"No basta con indicarlo en el pie de foto, que muy poca gente lee, sino que hay que alcanzar una fórmula para dejar claro que esa fotografía o ese video han sido creados con IA. Creemos que los responsables de los medios deberían aceptar unas normas mínimas de actuación", opina Ayllón.

Respecto a la libertad de prensa, la APM sigue "muy atenta" a todas aquellas actuaciones que pueden ser atentatorias contra la libertad de prensa. "No somos partidarios de una excesiva regulación de los medios de comunicación, porque tememos que en ocasiones puede ser restrictiva de nuestra capacidad de actuación", afirma.

"Estamos a favor de que se regule, como se establece en el artículo 20 de la Constitución Española, el secreto profesional de los periodistas, de manera que se garantice el derecho a no revelar las fuentes de una información", subraya Luis Ayllón.