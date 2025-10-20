ARHOE y físicos coinciden en pedir "cautela" ante el fin del cambio horario: "Se necesita consenso"

Archivo - El reloj de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Expertos a favor del cambio piden "hechos y no palabras" y físicos alertan: "España se convertirá en un país tropical cuando no lo es"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), tradicionalmente a favor de la supresión del cambio de hora estacional, y físicos expertos en la materia --que se han manifestado siempre contrarios a que se ponga fin a esta práctica-- han manifestado este lunes su "sorpresa" ante la propuesta de España en Bruselas para acabar con esta medida. "Se necesita consenso", han coincidido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes, a través de su perfil en X, la propuesta española porque, a su juicio, "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido" ya que "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, el presidente de ARHOE, César Martín, ha reconocido que están "contentos y sorprendidos" porque, como ha recordado, se trata de "una reivindicación que se llevaba haciendo desde hace mucho tiempo".

Martín ha recordado que, en 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez creó un Comité de Expertos que analizó esta cuestión. En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, el citado Comité concluyó: "No es aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta". Así, consideró que lo "prudente" por parte del Ejecutivo sería mantener el cambio estacional e ir nutriéndose de argumentación suficientemente consolidada y compartida.

"Supongo que estamos igual que hace seis años", ha asegurado Martín, que ha reiterado su "sorpresa" por el hecho de que "ahora de repente se haga así". "Imagino que estamos hablando del horario de invierno", ha precisado Martín que ha avanzado que, "por una parte está la supresión del cambio de hora, que depende de la Unión Europea, y luego cada Estado miembro tiene que establecer también el uso horario que le corresponde".

Y, ADEMÁS, ADOPTAR EL HUSO DE REINO UNIDO, PORTUGAL O CANARIAS

"Defendemos que el cambio que se va a hacer en este último fin de semana de octubre, sea el que se mantenga y no se vuelva a cambiar porque es el más beneficioso para la salud y la productividad laboral. Y luego, pedimos que España pase a tener el huso horario que le corresponde, que es el del mediano de Greenwich (el de Reino Unido, Portugal o Canarias)", ha argumentado.

Por ello, ha lamentado que se está "hablando de una medida que, como pasa siempre, se anuncia, pero no se sabe muy bien cómo se va a articular". "Esperamos que se lleve a cabo y estaremos vigilantes para que se cumpla. Queremos hechos y no palabras porque todos los gobiernos dicen que están de acuerdo, pero luego hay pocos avances", ha denunciado.

"Al final se trata no tanto de qué horas elijas, sino de adaptar la actividad, como hacen todos los países europeos. Nosotros somos la anomalía y debemos tener unos horarios más racionales", ha concluido Martín que ha pedido "un pacto en la materia con la participación de todos los agentes sociales". "Si se cambia solo la hora pero se mantiene el ritmo de vida actual, no tiene mucho sentido", ha zanjado, en alusión a los horarios tardíos de los espectáculos o programas de televisión.

Por su parte, el investigador de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Jorge Mira, uno de los expertos que participó en la Comisión de Expertos que asesoró al Gobierno en el cambio de hora, ha alertado de que la medida anunciada "afecta a todos y a cada uno de los españoles y no se valora en su justa medida".

LA EXPLICACIÓN FÍSICA QUE REBATE EL FIN DEL CAMBIO HORARIO

Mira ha recordado que, durante su paso por la Comisión --que finalizó "sin consenso"-- defendía "mantener la situación actual" y ha reiterado que se necesita el "consenso". "Me parece demencial, vamos a ver en qué queda", ha apostillado.

"Desde luego no se está razonando como creo que se tiene que razonar", ha señalado a Europa Press. En este punto, ha explicado que "la Tierra es un objeto redondo, donde varía la manera en la cual el Sol alumbra ese objeto y que además tiene su eje de rotación torcido con respecto a la órbita. Por ello, los países que están fuera de la zona tropical tienen unas diferencias de iluminación solar muy acusadas entre el invierno y el verano, como ocurre en España, con más horas de sol en verano que en diciembre".

Mira ha recordado que, "en esta zona del mundo, desde siempre, los animales hacen su cambio de hora y los humanos de las cavernas también". "Un país tropical como Kenia, Ecuador o Colombia no tiene que hacer el cambio de hora porque el Sol sale y se pone a la misma hora. Pero España sí que tiene que hacerlo. Si prospera el anuncio de Sánchez, España se convertirá en un país tropical cuando no lo es", ha alertado.

En cualquier caso, ha precisado que parece que "Europa tendrá la última palabra" y ha recordado que estos cambios se aprueban quinquenalmente por lo que "2026 es un año crucial para que la Unión Europea decida si se vuelve a ampliar otros cinco años y se debate en 2031". "Se tiene que decidir con tiempo porque es mucho más importante de lo que parece y se necesita saber con mucha antelación", ha afirmado.

En la misma línea, el profesor de la Universidad de Sevilla (US) José María Martín Olalla ve el anuncio "como algo político". "Supongo que trata de marcar agendas", ha puntualizado Olalla, colega de Mira y que, como su compañero, considera que "con una medida de este calado, si realmente se lleva a cabo, lo suyo sería consensuarla o tenerla un poco hablada con todos".

Olalla ha añadido que el "deseo de acabar con el cambio de hora puede ser muy natural, porque puede ser un fastidio, pero la dificultad es bastante grande porque, para empezar, no se sabe qué horario pretende quedarse el Gobierno de España, porque a unos les viene bien una hora y a otros, otra". "Quienes entran a trabajar temprano preferirán una cosa y los que entran más tarde, otra, por ejemplo", ha apostillado.

El experto también ha aventurado los futuros problemas que podrían darse si este cambio se implanta en el resto de Estados miembros. "¿Quién decide quedarse con la hora de verano, quién con la hora de invierno? Son cosas bastante complejas y es un tema políticamente bastante peligroso. No valoramos la estabilidad que supone porque tenemos un sistema que está funcionando bien y los problemas que podamos achacarle al cambio de hora --desajuste, incomodidad-- son ciertos pero si dejamos de hacerlo, nos vamos a encontrar con otro tipo", ha asegurado.

Olalla ha defendido que "el cambio de estacional de hora funciona socialmente para amortiguar cierto tipo de fenómenos". "Las estaciones son diferentes: el verano es diferente del invierno y no es fácil mantener el mismo tipo de actividad", ha concluido.