Armengol ensalza los "lazos indrestructibles" de España con el Sáhara y promete aprobar la nacionalización de saharuis

La presidenta del Congreso, Francina Armengol. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha destacado este miércoles los "lazos indestructibles" que, a su juicio, unen a España con el pueblo saharaui y ha prometido que la Cámara aprobará pronto la proposición de ley impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española.

Lo ha dicho durante la visita institucional que han realizado a la Cámara un grupo de niños y niñas saharauis participantes en el programa 'Vacaciones en Paz', acompañados de sus familias de acogida, así como del delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, y la presidenta de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), Maite Isla.

Durante su intervención, Armengol ha indicado que el Congreso se encuentra en un "momento fundamental" por la tramitación de la citada ley en la que, ha destacado, tiene "mucho que ver" la diputada de Más Madrid de origen saharaui Tesh Sidi, presente en el acto.

La presidenta ha defendido el "derecho histórico" a la nacionalidad española que, a su juicio, tienen las personas que formaron parte de la antigua provincia española.

"Vamos a hacer posible esa nacionalidad para ellos y para sus descendientes. Yo estoy segura de que será así. Vamos por una tramitación adecuada", ha afirmado la presidenta, quien ha invitado a los asistentes a celebrarlo "por adelantado" y ha remarcado que se trata de un "momento importante" para el pueblo saharaui.

ARMENGOL, MADRE ACOGEDORA DE DOS NIÑOS SAHARAHUIS

La presidenta del Congreso ha recordado además la "responsabilidad histórica" de España con el pueblo saharaui y ha agradecido a las familias de acogida, los ayuntamientos y las asociaciones que hayan tejido durante años "alianzas sociales y de responsabilidad" y con vínculos entre familias españolas y saharauis que, a su juicio, son "absolutamente imposibles de romper".

Armengol también ha relatado su experiencia personal como familia acogedora de un niño y una niña saharauis y su posterior participación en el programa Madrasa. Según ha explicado, ambos mantienen a sus familias biológicas en los campamentos de refugiados de Tinduf, un lugar que ha descrito como un espacio que no es "digno" para vivir y donde "se pasa muy mal".

Asimismo, ha defendido que el pueblo saharaui alcance "la dignidad y la libertad" por las que lleva luchando durante muchos años y ha señalado que los lazos de solidaridad creados entre los pueblos español y saharaui son "indestructibles". También ha ensalzado el programa 'Vacaciones en Paz', que permite a los menores abandonar temporalmente las temperaturas de 50 grados del desierto, acceder a atención médica y disfrutar de otras experiencias.

"SEGUIREMOS RESISTIENDO Y AGUANTANDO"

Por su parte, Abdullah Arabi ha asegurado que la recepción refleja "la esencia de la solidaridad" de España con el pueblo saharaui y ha agradecido el trabajo de las familias biológicas, las familias acogedoras, las asociaciones y las instituciones que hacen posible el programa.

El representante del Frente Polisario ha afirmado que, con el acto del Congreso, esta solidaridad se ha elevado a un nivel institucional que concuerda con lo que el pueblo saharaui espera de España "para que asuma sus responsabilidades y obligaciones".

Además, ha recalcado que la lucha saharaui por su libertad e independencia se desarrolla dentro del marco del Derecho Internacional y ha garantizado que su pueblo seguirá "resistiendo y aguantando".

En 2022 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, modificó la tradicional postura en favor del derecho de autodeterminación de la excolonia al descolgarse apoyando la propuesta de autonomía lanzada por Marruecos en 2007 como la "la base más seria, creíble y realista para la resolución" del conflicto entre ambas partes.

UN PROGRAMA QUE DEBE CONTINUAR

Finalmente, Maite Isla ha agradecido a Armengol y a los diputados la celebración del acto y ha expresado su deseo de que los niños saharauis sean recibidos todos los años en el Congreso, "gobierne quien gobierne". A su juicio, estos menores constituyen la "mejor herramienta" para dar a conocer la injusticia que, según ha denunciado, continúa cometiéndose con el pueblo saharaui.

La presidenta de CEAS ha explicado que acababa de regresar de los campamentos de refugiados, donde las temperaturas superaban los 50 grados y habían sufrido una plaga de mosquitos, pero ha destacado que "la sonrisa y la fuerza" de las mujeres y los hombres saharauis permanecen intactas. Según ha relatado, la presencia allí del movimiento solidario español supone para sus habitantes "la mayor inyección" y "la mejor vitamina de fuerza".