Arranca la última fase de la operación de verano con tráfico lento en salidas de Madrid y entorno de ciudades costeras

Numerosos vehículos circulan por la A4 en una foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación del tráfico está siendo lenta en vías de Madrid y Barcelona y en ciudades costeras de la provincia de Málaga, Cádiz, Castellón o Valencia coincidiendo con el inicio de la última fase operación de verano de la Direccion General de Tráfico (DGT) en la que están previstos hasta el lunes 6,9 millones de desplazamiento.

Concretamente en Madrid, a las 15.00 horas había tráfico intenso en las salidas de la capital por la A-1, en el entorno del Circuito del Jarama, en la A-2, en Torrejón de Ardoz; en la A-3, en Rivas Vaciamadrid; en la A-4, en Pinto; en la A-5, en Móstoles, y en la A-42 (autovía de Toledo), en Parla y Torrejón de la Calzada, en este caso debido a un accidente. Asimismo, se registraba congestión circulatoria en las vía de circunvalación M-40, en sentido A-5, han apuntado desde la DGT.

En Barcelona, los problema son de entrada a la capital concretamente por la C33 y la C58 en el entorno de Moncada.

En Valencia, un accidente en la A3, concretamente a la altura de Chivas hacia la capital, está generando retenciones y también se registra tráfico lento en el entorno de Picassent sentido Castellón.

En Málaga, los problemas se registran en San Pedro de Alcántara y Fuengirola y en Cádiz en la A7 en el entorno de Guadalcorte, en dirección a Algeciras, así como en Tenerife en la TF5 en el entorno de La Laguna.

La operación estival de la Dirección General de Tráfico (DGT) finaliza el próximo lunes con un dispositivo especial en el que coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana.

Esta operación retorno coincide, además, con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, acto que se espera que genere numerosos desplazamientos de turismos y sobre todo motos en las carreteras con destino al circuito y con el regreso. A todos los anteriores desplazamientos por carretera, habrá que sumar la continua afluencia de vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, DGT ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias).

Asimismo, cuenta con medios técnicos como radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

PREVISIONES DE CIRCULACIÓN

Desde primeras horas de la tarde del viernes 28, se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

El sábado 29 se prevé que continúa el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9 y las 13 horas, motivados principalmente por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia y playas.

El domingo 30 por la mañana serán conflictivos los accesos a playas y costa con problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral para, ya a primeras horas de la tarde, entre las 16 y las 23 horas, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los del fin de semana.

Por último, el lunes 31, la circulación podrá ser conflictiva por la mañana en trayectos de corto recorrido, por carreteras que comunican poblaciones del litoral y accesos a zonas de playas. Además, durante prácticamente todo el día habrá movimientos de retorno presentándose previsiblemente problemas de circulación en los principales ejes viarios de la red de carreteras, especialmente entre las 16 y las 23 horas. Sin embargo, se prevé que la intensidad esté más repartida durante todo el día, sin alcanzar picos excesivamente altos debido a la cantidad de gente que ya habrá realizado el retorno los días anteriores.