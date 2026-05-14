La artista Samantha Hudson, Premio Triángulo Rosa 2026 del colectivo LGTBI+ de la Comunidad de Madrid - COGAM

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La artista Samantha Hudson recibirá el Premio Triángulo Rosa 2026 de COGAM, el colectivo LGTBI+ de la Comunidad de Madrid, que reconoce su trabajo, "que no deja indiferente, abre conversaciones necesarias sobre los códigos, los discursos y las tensiones presentes en el espacio público".

Los Premios Triángulo Rosa señalan públicamente aquellas realidades, discursos o situaciones que suponen un "retroceso" o un "obstáculo" para los derechos del colectivo LGTBI+ e invitan a la reflexión crítica sobre su impacto en la sociedad.

En ediciones anteriores, el Premio Triángulo Rosa ha señalado realidades y figuras que han generado un "amplio debate social", como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la artista Manolita Chen, la exministra de Igualdad Irene Montero, la exsecretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam o la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, "reflejando la vocación crítica de COGAM en la defensa de los derechos humanos y la igualdad del colectivo LGTBI+".

Según ha informado COGAM, la inclusión de Samantha Hudson en esta categoría "responde al carácter provocador y disruptivo de su figura pública, que genera debate y cuestiona los límites de la comunicación, la cultura y la representación". "Su trabajo, que no deja indiferente, abre conversaciones necesarias sobre los códigos, los discursos y las tensiones presentes en el espacio público", ha recalcado la entidad.