El arzobispo castrense inicia el 'Diario de un pastor ante el COVID-19'

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo castrense de España, Juan del Río, ha iniciado un diario público en el que ofrecerá "una guía" para los cristianos ante la crisis del coronavirus. Bajo el título 'Diario de un pastor ante el COVID-19', el prelado reflexionará sobre cómo afecta la pandemia a la forma de vivir y de relacionarse y recordará "los elementos esenciales de la vida, la existencia de Dios, la solidaridad y tantos valores".

En su publicación de este martes 17 de marzo, disponible en la web, el arzobispo se pregunta "¿qué pinta Dios en el coronavirus?" y reconoce que ante una situación como la actual de estado de alarma surgen dudas e interrogantes: "Si Dios existe y es tan bueno: ¿Qué gana con esta pandemia mundial que mata a tantas personas inocentes? ¿Tan horrendos son nuestros pecados que merecemos tal castigo?".

Si bien, el prelado responde que "el Creador dio a la naturaleza sus propias leyes" y que "aunque sea el siglo XXI y los avances científicos se presenten como si no tuvieran límites, la triste realidad de cada día dice que no todo se puede explicar en esta vida y que hay cuestiones que sobrepasan a la inteligencia humana". Por otro lado, añade que "el hombre no es una marioneta de Dios" sino que ha sido creado "libre y sujeto a la propia razón".

Así, tras precisar que "la ciencia no es ni puede ser una amenaza a la fe en un Dios personal", añade que Jesús "puede cambiar el curso de la historia e iluminar las mentes de los científicos para que encuentren las vacunas necesarias" y "puede sanar a tantos afectados y conceder vida eterna a los miles de fallecidos".

Por otro lado, en su reflexión del lunes, la primera de este diario, Juan del Río, hace un llamamiento a la "responsabilidad" de "interiorizar la grave situación" por la que está atravesando el país "dejando a un lado los intereses particulares".

"En esta situación de emergencia nacional, donde nos jugamos la vida misma, hacemos un llamamiento a poner en primer plano personal y social la virtud de la responsabilidad, que para los cristianos es la primera forma de la caridad y para los hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier colectividad, es eje del bien social", precisa el arzobispo castrense.

El prelado concluye dando "ánimo" e invitando a los españoles a seguir por el camino de la "responsabilidad solidaria" para, "entre todos, vencer al virus siniestro que ciegamente acaba con todos nosotros".