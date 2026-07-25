La ESA asegura que su estación de espacio profundo de Cebreros (Ávila) no parece haber sufrido daños por el incendio

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MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha asegurado este sábado que, según la información de la que dispone hasta el momento, su estación de espacio profundo de Cebreros (Ávila) no parece haber sufrido daños a consecuencia del incendio forestal que afecta a la zona, si bien ha precisado que todavía no puede acceder a las instalaciones para realizar una inspección.

En un comunicado, la ESA ha explicado que sigue "de cerca" la evolución de la emergencia y ha indicado que los servicios de emergencia españoles han estado presentes mientras el fuego se aproximaba a las instalaciones. "Queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su profesionalidad, su entrega y su esfuerzo incansable en unas circunstancias sumamente difíciles", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que la seguridad y el bienestar de su personal sigue siendo su "máxima prioridad" y ha confirmado que todos los empleados de la agencia se encuentran "a salvo y localizados". No obstante, ha advertido de que numerosos trabajadores continúan afectados por la situación de emergencia debido a las restricciones de acceso a sus viviendas o por la preocupación por familiares y allegados que participan en las labores de extinción y respuesta.

"La situación sigue siendo cambiante y volverá a evaluarse en coordinación con las autoridades competentes y los servicios de emergencia", ha manifestado la ESA, que añade que no disponen de acceso físico a la estación por lo que "no puede llevar a cabo una inspección 'in situ'". "Cualquier evaluación del estado de las instalaciones se realizará tan pronto como pueda restablecerse el acceso en condiciones de seguridad", ha agregado.

Por otro lado, la ESA ha trasladado su apoyo a las comunidades afectadas por los incendios y ha expresado también su solidaridad con los equipos del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, de la NASA, cuyas instalaciones en Robledo de Chavela (Madrid) parecen haberse visto afectadas "de manera más directa" por el fuego, aunque todo su personal fue evacuado de forma segura.